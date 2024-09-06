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香港小姐2024丨港姐史上司儀評判嘉賓首度全女班　神秘樂壇天后參與演出

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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《2024香港小姐競選決賽》由司儀、評判到嘉賓一律全女班。

《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日（周日）舉行，屆時15強佳麗1號陳紫佟（Jessie）、2號倪樂琳（Ellyn）、3號王汛文（Candice）、4號謝淑怡（Zoie）、5號莊曉婷（Kimmy）、6號李曼思（Adria）、7號秦冀雯（Yvonne）、8號盧凱怡（Kerry）、9號陳甜甜（Rose）、10號吳芷靖（Clary）、11號梁嘉莹（Emily）、12號鍾翠詩（Tracy）、13號程姜月（Dolores）、14號楊梓瑤（Amina）及15號俞可程（Kanis）爭后冠。

為配合「Proud To Be A Woman」主題，大會今年破天荒以全女班陣容上陣，由大會司儀、最上鏡小姐評判、大會評判到表演嘉賓，均清一色請來女藝人或名媛擔任，當中不少更是前港姐身份。

香港小姐2024丨15強入圍佳麗童年照曝光　鍾翠詩超可愛倪樂琳自認搞怪小妹表演慾強

2024年香港小姐15強佳麗。（陳慧安 攝）

香港小姐2024丨樂壇天后駕到

大會透露，在眾多女性表演嘉賓之中，有一位闊別超過20年再踏港姐舞台的樂壇天后，為保持神秘感，官方今晚（9月6日）推出的宣傳片將會以剪影形式公布「天后駕到」事宜。

另由於這位樂壇天后向來重視傳承，據知她親自點名6大年青女歌手／組合同台較勁，名單分別是「聲夢幫」的黃洛妍、趙紫諾、XiX、趙頌宜、劉詠彤，及《校園好聲音—唱響中國》冠軍洪心怡。

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香港小姐2024丨司儀評判全女班

除樂壇天后與後起之秀的「傳承式」載歌載舞，前港姐冠軍林鈺洧、黃嘉雯，將聯同近日人氣急升的郭珮文攜手演出，而有份參與拍攝港姐主題曲MV的JW王灝兒、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）亦會同台表演。

今年的評判陣容亦是全女班，「最上鏡小姐」五位評判均是慧妍雅集代表，包括曹敏莉、陳法蓉、朱凱婷、翁嘉穗及劉倩婷，至於五位大會評判亦是全女班，詳情將於稍後正式公布。

司儀方面，則由陳貝兒、麥美恩、何沛珈、陳懿德，及上屆港姐冠軍莊子璇組成，相信定必新鮮感十足。

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