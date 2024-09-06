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舒適堡結業｜舒適堡今起暫時全線結業　聲稱有新投資者接手

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 29 分鐘前

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舒適堡今起暫時全線結業。（朱永倫攝）

有38年歷史的連鎖健身中心舒適堡，今日（6日）突然宣布今起暫時全線結業，以待重整業務，並聲稱有新投資者承諾續為客戶免費提供餘下課堂及療程。舒適堡網頁目前已無法進入；有員工稱今早收到短訊通知結業。

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舒適堡今日在網頁發通告指，雖然疫後本港經濟環境逐漸改善，但若干分店的業主维持高企租金，故全線昨起暫時結業，以待重整業務，形容是無奈和痛苦抉擇，「舒適堡陪伴各位38個寒暑，一同見證香港經濟盛衰，無奈未能陪大家走到最後，這實在是一個萬分無奈的痛苦抉擇。」舒適堡並感謝每位客戶、團隊及合作夥伴一直以來的鼓勵和支持。

舒適堡又在通告提到，新投資者承諾繼續為舒適堡的客戶，免費提供餘下所有健身卡、私人教練課堂及美容療程服務。新公司正積極與舒適堡各分店的業主，緊密磋商及洽談租用原址的安排。達成共識後，有關分店將即時重開提供服務，籲客戶耐心等候

舒適堡通告：

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白武士是誰？舒適堡未有提及，但有傳連鎖健身集團Square Fitness將接手。不過，該公司向傳媒澄清消息純屬傳聞，無意參與收購或合併，強調兩個品牌客群不同，且沒有計劃在港增設分店，「與舒適堡合作的機會是零。」

勞工處：十分關注事件

勞工處回覆ToPick查詢時指，十分關注事件，正積極跟進有關情況，聯繫公司管理層，要求公司須按《僱傭條例》及僱傭合約條款妥善處理員工事宜。受影響僱員如懷疑自己的僱傭權益受損，可聯絡勞工處勞資關係科各分區辦事處，勞工處會向受影響僱員提供適切協助。

勞工處勞資關係科東港島辦事處設立特別諮詢櫃位及電話熱線 2922 8392，在辦公時間內為受影響僱員解答僱傭權益的查詢。

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