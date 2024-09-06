明星育兒︱車婉婉混血仔打風做功課　讀港島傳統名英小寫得一手靚中文

【車婉婉/功課/開學/英小/名校/停課/打風/聖若瑟小學/星二代】車婉婉的7歲囝囝Justus（BBQ）今年升小二，因為颱風摩羯襲港教育局宣布今日(6日)全港中小學停課。BBQ停課不停學，即使因為打風放假都堅持做完中文功課才去玩，認真乖仔！從婉婉拍下的照片中，見到BBQ寫得一手靚中文字！BBQ入讀是港島傳統名校聖若瑟小學，採用英語教學，但都注重兩文三語發展。

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昨日（5日），車婉婉在IG上分享了一張囝囝BBQ在做功課的照片，並寫上：

8號波之前做晒D功課先⋯ 跟住就可以玩玩玩啦！祝大家平安 Stay safe #T8 #明天唔使返學 #努力D #做曬功課可以去玩。

照片中，BBQ全神貫注地做中文功課，即使颱風摩羯襲港，正掛八號風球，但BBQ都選擇做完功課先去玩，非常乖仔。

▲ BBQ的中文字寫得好工整。(IG圖片)

聖若瑟小學︱BBQ寫字靚獲網民大讚

而不少網民則留意到枱面上的一本中文寫字簿，留言大讚：「啲字寫得好靚」、「好乖仔字又寫得靚」、「BBQ 你D中文字寫得好靚靚，我比個A+你」、「小二啲字靚到咁」、「BBQ、d字好靚好靚努力加油」、「BBQ ，小二D字都幾靚幾工整」、「BBQ，d字寫得好靚」。

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聖若瑟小學︱直屬中學為名校聖若瑟書院

BBQ所就讀的小學是港島傳統名牌男校聖若瑟小學(St. Joseph's Primary School)，採用英語教學，學校是津小，所以要按照政府的「小一入學統籌辦法」收生，而升中派位方面，學校有直屬中學，聖若瑟書院，是港島著名男校，今年曾出產超級狀元廖俊翔。

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聖若瑟小學︱盼學好中文與男同學結伴成長

由於BBQ的爸爸是外國人，所以媽媽婉婉想兒子學好中文，「我最希望他學好中文，認識多些朋友仔，與一班男孩子共同成長，找到自己的興趣發展。」對於堅持入讀傳統名校，不怕被人標籤為虎媽？當時她說:

不會啦！附近補習社已經爆棚，我打去報名已經滿額了，我沒有很多時間教功課，一定要找外援。讀本地學校就是這樣，好好讀書吧。

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