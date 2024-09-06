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小一入學｜直資名校聖保羅男女附小9.9起接受申請　首輪面試考呢3項能力【附面試日程】

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 2 小時前

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直資名校聖保羅男女附小9月9日起接受明年小一入學申請。（小學概覽）

【直資小學/小一申請/小一面試/聖保羅男女中學附屬小學】傳統直資名校聖保羅男女中學附屬小學將於9月9日起接受2025/26學年小一入學申請，並於9月10日舉辦簡介會。校方列明兩輪面試內容及重點，其中校方透露，首輪面試會留意學生的溝通、專注能力及待人接物的態度，挑選表現較好的300名學生進入第二輪面試，最後取錄150人入讀明年小一。

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位於黃竹坑的聖保羅男女中學附屬小學，明年將設有150個小一學額，小一學費全年為77,800元。該校將於9月9日至9月13日接受小一入學申請，所有申請表均須透過網上系統遞交，報名費用為75元。

聖保羅男女附小｜設兩輪面試

聖保羅男女附小將設兩輪面試，所有申請人均獲首輪面見機會，當中約300名表現良好的申請人可進入第二輪面見。面見將於10月至12月期間進行，並透過電郵通知。甄選準則主要視乎申請人各方面的表現，包括溝通能力、專注能力及待人接物的態度等。

兩輪評核分數獨立計算，取錄主要取決於第二輪評核表現，第一輪佔30%、第二輪佔60%。申請結果暫定於明年1月中下旬，以電郵通知所有申請人之家長。

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聖保羅男女附小｜家長簡介會

日期：2024年9月10日（星期二）

時間：下午5:30至6:30

地點：聖保羅男女中學附屬小學禮堂（黃竹坑南風徑11號）

*毋須預先登記

聖保羅男女附小｜2025/26學年小一入學網上申請

適齡學童：2018年9月1日至2019年12月31日期間出生

申請日期：2024年9月9日上午9時

截止日期：2024年9月13日下午4時

報名費用：港幣75元

報名須知：按此

學校網頁：按此

一般查詢：2526 1882

聖保羅男女附小｜網上申請須提交以下文件：

1. 申請人最近期之成績表副本；

2. 附有學生照片之幼稚園在學證明副本，如學生手冊附照片之資料頁或附照片之學生證；

3. 如父/母為畢業生，須提交本校小學/中學發出之畢業證書副本；

4. 其他參考資料，如比賽獎項、興趣班證書等並非必要文件，如欲提供，不能超過兩版A4紙。

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