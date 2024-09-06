美食情報|酒店早午餐下午茶歎意式美饌魚子醬　網上預訂可享75折

▲ 港麗酒店 Ciao Italia！周六早午餐的冰鎮海鮮盤（相片由餐廳提供）

愈夜愈美麗？其實日光日白都可以好精采！說的是酒店的早午餐和下午茶，美食琳琅滿目兼具特色，以下兩間酒店，分別推出意式美饌兼無限暢飲意大利氣泡酒及特色雞尾酒的周六早午餐；另一間則是品嘗矜貴黑松露魚子醬的下午茶美點，令人躍躍欲試。

港麗酒店 Ciao Italia！周六早午餐

香港港麗酒店意寧谷由即日起，逢星期六推出「Ciao Italia! 周六早午餐」，由意籍主廚Riccardo Catarsi領軍，以精湛廚藝結合優質意大利食材，匠心巧製一系列色香味俱全的美食。

▲ 港麗酒店 Ciao Italia！周六早午餐的冰鎮海鮮盤（相片由餐廳提供）

15款自助前菜包括鹹香十足的24個月西班牙風乾火腿配哈密瓜、充滿意式風味的意大利凍肉、意大利油漬雜菜和橄欖等，款款滋味可口。

芝士迷可嘗意大利水牛芝士如Bocconcini，或來自意大利及法國的優質軟硬芝士如18個月Comte及巴馬臣芝士輪。同場加映一系列意式經典小吃，包括番茄麵包濃湯、番茄肉丸、雜菜蛋餅、炸芝士蘑菇飯糰、海鮮沙律等，一次過試到意式地道美味。

冰鎮海鮮盤 豐富多樣

入座後，先以冰鎮海鮮盤為早午餐揭開序幕，由餐廳團隊為每位客人奉上。精選冰鎮海鮮包括波士頓龍蝦、加拿大鱈場蟹腳、虎蝦、龍蝦拑、香煎帶子、法國青口、蜆、刁草檸香醃三文魚及吞拿魚等，鮮味滿溢。

▲ 燉利佛諾海鮮（相片由餐廳提供）

▲ 港麗酒店 Ciao Italia！周六早午餐的冰鎮海鮮盤（相片由餐廳提供）

▲ 意大利芝士蛋糕（相片由餐廳提供）

▲ 萬麗海景酒店下午茶，鹹甜美點包含黑松露、魚子醬及Valrhona朱古力，奢華中見別致心思。（相片由餐廳提供）

▲ 選擇兩位用配魚子醬（30克），可以一勺接一勺品嘗海中黑鑽。（相片由餐廳提供）

主菜方面，客人可自選每日新鮮製造的招牌手工意粉，如意寧谷的馳名菜式Little Nicholini’s（意大利雲吞配黑松露芝士醬） ，雲吞麵皮口感煙韌且蛋味濃郁，飽滿的雲吞充斥奶香及松露香，餘韻悠長。

海鮮愛好者可選燉利佛諾海鮮或香煎西班牙鱸魚；嗜肉者不容錯過香烤澳洲羊架，另加$150更可品嘗羅西尼和牛牛扒配香煎鵝肝。薯條、薯蓉、炒西蘭花及意大利青瓜等4款配菜無限添加。



經典甜點意大利芝士蛋糕必不可少，餐廳團隊屆時會整盤端出，根據客人需要分量挖一勺至客人碟上，芝士蛋糕口感細緻綿密，每口都帶有酒香襯托出的咖啡香氣，令人一試難忘。

▲ 意大利芝士蛋糕（相片由餐廳提供）

Ciao Italia!周六早午餐

供應日期：9月7日起逢星期六 11:30am至2:30pm

價錢：成人$798（無限暢飲意大利氣泡酒、雞尾酒、果汁及汽水）、$998（無限暢飲香檳、紅白餐酒、生啤等）、小童（4-11歲）$398，另收加一服務費。

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店8樓意寧谷

訂座：2822 8801

萬麗海景酒店 溢彩下午茶鑑「嘗」美學

High Tea要食得優雅，推介香港萬麗海景酒店這個下午茶，單看主題名為「溢彩下午茶鑑嘗美學」已覺浪漫滿溢，加上有鑲嵌魚子醬的美點與朱古力甜點，品味格調高雅，昇華了午後三時的味蕾時光。

鹹點包括迷你大蝦包配黑松露魚子醬，端起形同手拿包的精巧三文治，定格烤至焦香內軟的牛油麵包中鮮甜飽滿的大蝦，並以瑩潤亮澤、帶淡淡松露香的魚子醬加以粉飾，鮮美無窮。

▲ 萬麗海景酒店下午茶，鹹甜美點包含黑松露、魚子醬及Valrhona朱古力，奢華中見別致心思。（相片由餐廳提供）

脆炸生蠔配魚子醬薄煎餅，別致的吊墜承載著圓潤奪目的魚子醬及金黃香脆的炸生蠔，鹹鮮有致。魚子醬配藍芝士蘋果薄脆也不容錯過，以自家烘乾、鬆脆清甜的蘋果薄片配上襯成胸針，扣上細膩飽滿的魚子醬及柔滑濃郁的藍芝士，饒富心思。

下午茶不能缺少甜食，Valrhona杜絲朱古力瑪德蓮蛋糕，口感鬆軟的貝殼形海綿蛋糕，以暖金色調、並富烘培麵包與焦糖甜香的杜絲朱古力潤飾。Valrhona法芙娜70%朱古力撻，以Valrhona標誌性黑朱古力雕琢而成的蕾絲鏤空皇冠，造型別出心裁。

▲ 選擇兩位用配魚子醬（30克），可以一勺接一勺品嘗海中黑鑽。（相片由餐廳提供）

溢彩下午茶鑑「嘗」美學

供應日期：即日起至10月31日3pm至5pm

價錢：一位用$547.80、兩位用$844.80、兩位用配魚子醬 （30克）$1,403.60；到萬麗網上商店預訂可享七五折優惠，額滿即止。

地址：灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店MIRAGE BAR & RESTAURANT

訂座：2802 8888