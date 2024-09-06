  • 29°C
香港時間：202496日 (五) 19:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

多啦A夢｜Doraemon X Catalog 全新系列閃耀登場　一同走進神奇的動漫世界

休閒消費

發布時間： 32 分鐘前

分享：

分享：

熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Doraemon X Catalog 全新系列登場，非常搶眼！

Catalog 推出全新 Doraemon 系列，一同與陪伴大家成長的Doraemon 即將到臨 Catalog 同大家渡過盛夏! 今次新系列會有 Doraemon 的不同造型和法寶為靈感打造出一系列大人和小童服裝,包括日常印花圖案 Tee 、 毛衣、 恤衫等，活潑又可愛，穿著陪伴我們長大的 Doraemon，就好像回到兒時無憂無慮的時光!

部份商品更以永不過時的牛仔布為物料，打造愜意的時尚感。除此之外，系列更推出各款精彩的週邊商品例如：Doraemon 漁夫帽、 斜孭袋、 木製碗、木椅木櫈等， 把 Doraemon 圖案融入家品， 喚起兒時記憶外更為日常生活增添趣味感， 敬請密切留意系列開售， 把握機會選購！

Doraemon 迷你木櫈率先於網店 8 月 29 日開始預售! Doraemon | Catalog 完整系列將於 9 月5 日於全線 Catalog 門市及網店正式推出！

Doraemon 迷你木櫈率先於網店 8 月 29 日開始預售

Doraemon | Catalog 系列推出了多款可愛日常配件

系列推出了各種顏色短襪，這些襪子上還印有鈴鐺、隨意門、豆沙色和 Doraemon 印花，為你的日常穿搭增添亮點。這些短襪採用舒適的材質，適合各種場合穿著，無論是搭配運動鞋還是涼鞋，都能展現出時尚感。

系列為你帶來印有 Doraemon 圖案的抽繩束口斜孭袋，肩帶為可拆式設計，可以轉換成抽繩索袋，一袋兩用，輕鬆搭配不同造型。此外，袋上還掛上一個紅色小球，就像 Doraemon 的尾巴，絕對能為你的服裝作點綴，既輕便又帶有可愛感。除了較小型的斜孭袋，系列還推出 Doraemon貼布車花圖案袋，正面印有可愛的 Doraemon，純真的模樣非常惹人喜愛。這個袋子容量較大，足夠收納外出所需物品，讓 Doraemon 可以陪伴你上班和上學。

點擊圖片放大
+5
+4
  •  

    • 夏天太陽猛烈，一頂漁夫帽絕對是你夏日必備的時尚配件。今次系列推出 Doraemon 圖案的牛仔布漁夫帽，不僅能遮擋陽光，更能為你的造型增添悠閒氛圍。
    系列還推出了 Doraemon 可斜孭式卡套袋，掛繩設計方便攜帶，而袋子的背面更有透明位置，讓你可以擺放手機，實用又方便，非常適合外出時只想帶信用卡和百達通卡的你。今次系列還首次推出了家具産品，首先為大家介紹 Doraemon 木碗，碗上的木紋令它充滿質感。

    此外，碗外的雷射鈴鐺和碗底的雷射 Doraemon 圖案更為它增添一絲趣味性。夏日炎炎回家後吃一碗沙律，消暑之餘看到碗底的 Doraemon 圖案後，定能會心微笑，一日的煩惱都能一掃而空。

    為了讓 Doraemon 融入生活，系列還推出了 Doraemon 迷你木櫈，木櫈上印上鈴鐺圖案。可愛的木製家具不但能令家內增添新意，而且讓人十分治癒，充滿正能量。

    最新影片推介：

    湊得輕鬆啲
    碩士港姐丨自覺愛兒叛逆期夠可愛　岑杏賢當媽明白父母的愛

    Doraemon | Catalog 系列優惠

    系列還推出了記憶麵包造型坐墊，不但造型搞怪新奇,而且材質柔軟舒服，讓你可以坐得更舒適，非常適合長期坐於辦公室或家中座椅的人士。

    • 優惠 1: 凡購買 Doraemon | Catalog 系列全新產品滿指定金額，即送記憶麵包造型坐墊乙個。*數量有限，售完即止。
    • 優惠 2: Doraemon 迷你木櫈率先於網店開始預售，由 8 月 29 日起至 9 月 4 日於 Catalog 網店，可以優惠價港幣 259 元*預購 Doraemon 迷你木櫈(原價單件港幣 299 元) 。*數量有限，售完即止。

    系列首次推出以藍、白色為主的牛仔布服飾，仿牛仔布材質柔軟輕薄，而且透氣涼爽。即使在炎炎夏日亦可以輕鬆展現出時尚的個性。
    首先，先為大家介紹寬鬆版形的針織冷衫。胸口有正在嘟嘴的 Doraemon 車花，背面有 Doraemon正面輪廓，可愛又低調，這款針織冷衫設有白色和深藍色，無論是搭配牛仔褲或短裙都可以活潑又時尚。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

    第二款是分別有藍色和藍白條紋設計的長袖襯衫，胸口的 Doraemon 車花為穿搭增添俏皮的風格。如果你細心觀看，便會發現襯衫上的第二顆紐扣是 Doraemon 的鈴鐺造型。整個設計型格之餘又帶有一絲可愛感，適合追求新意的你。

    小童系列還推出了寶藍色和藏藍色牛角袖風褸，正面有除了有 Doraemon 字樣車花之外，背面還有正在飛行的 Doraemon 背影，顏色百搭又充滿童趣，展現出更加生動的風格。

    下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

    【全港中小學選校資訊】

    【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

    【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

    多啦A夢 時裝服飾

    最高瀏覽

    打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　摩羯正於香港西南面掠過
    打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　摩羯正於香港西南面掠過
    修哥緋聞丨曾傳再婚娶88歲羅蘭　胡楓被Twins追問緋聞：點樣解釋呢
    修哥緋聞丨曾傳再婚娶88歲羅蘭　胡楓被Twins追問緋聞：點樣解釋呢
    打風交通｜巴士落波後恢復服務　港鐵加密班次
    打風交通｜巴士落波後恢復服務　港鐵加密班次
    中年好聲音2丨鄭梓浩「小四」為孫耀威胞妹孫美賢　飛上海幽會兼貼錢全包租私竇
    中年好聲音2丨鄭梓浩「小四」為孫耀威胞妹孫美賢　飛上海幽會兼貼錢全包租私竇
    急症室最長等候時間（09月06日 時間16:05）
    急症室最長等候時間（09月06日 時間16:05）