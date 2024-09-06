多啦A夢｜Doraemon X Catalog 全新系列閃耀登場　一同走進神奇的動漫世界

▲ Doraemon X Catalog 全新系列登場，非常搶眼！

Catalog 推出全新 Doraemon 系列，一同與陪伴大家成長的Doraemon 即將到臨 Catalog 同大家渡過盛夏! 今次新系列會有 Doraemon 的不同造型和法寶為靈感打造出一系列大人和小童服裝,包括日常印花圖案 Tee 、 毛衣、 恤衫等，活潑又可愛，穿著陪伴我們長大的 Doraemon，就好像回到兒時無憂無慮的時光!

部份商品更以永不過時的牛仔布為物料，打造愜意的時尚感。除此之外，系列更推出各款精彩的週邊商品例如：Doraemon 漁夫帽、 斜孭袋、 木製碗、木椅木櫈等， 把 Doraemon 圖案融入家品， 喚起兒時記憶外更為日常生活增添趣味感， 敬請密切留意系列開售， 把握機會選購！

Doraemon 迷你木櫈率先於網店 8 月 29 日開始預售! Doraemon | Catalog 完整系列將於 9 月5 日於全線 Catalog 門市及網店正式推出！

▲ Doraemon 迷你木櫈率先於網店 8 月 29 日開始預售

Doraemon | Catalog 系列推出了多款可愛日常配件

系列推出了各種顏色短襪，這些襪子上還印有鈴鐺、隨意門、豆沙色和 Doraemon 印花，為你的日常穿搭增添亮點。這些短襪採用舒適的材質，適合各種場合穿著，無論是搭配運動鞋還是涼鞋，都能展現出時尚感。

系列為你帶來印有 Doraemon 圖案的抽繩束口斜孭袋，肩帶為可拆式設計，可以轉換成抽繩索袋，一袋兩用，輕鬆搭配不同造型。此外，袋上還掛上一個紅色小球，就像 Doraemon 的尾巴，絕對能為你的服裝作點綴，既輕便又帶有可愛感。除了較小型的斜孭袋，系列還推出 Doraemon貼布車花圖案袋，正面印有可愛的 Doraemon，純真的模樣非常惹人喜愛。這個袋子容量較大，足夠收納外出所需物品，讓 Doraemon 可以陪伴你上班和上學。

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夏天太陽猛烈，一頂漁夫帽絕對是你夏日必備的時尚配件。今次系列推出 Doraemon 圖案的牛仔布漁夫帽，不僅能遮擋陽光，更能為你的造型增添悠閒氛圍。

系列還推出了 Doraemon 可斜孭式卡套袋，掛繩設計方便攜帶，而袋子的背面更有透明位置，讓你可以擺放手機，實用又方便，非常適合外出時只想帶信用卡和百達通卡的你。今次系列還首次推出了家具産品，首先為大家介紹 Doraemon 木碗，碗上的木紋令它充滿質感。

此外，碗外的雷射鈴鐺和碗底的雷射 Doraemon 圖案更為它增添一絲趣味性。夏日炎炎回家後吃一碗沙律，消暑之餘看到碗底的 Doraemon 圖案後，定能會心微笑，一日的煩惱都能一掃而空。

為了讓 Doraemon 融入生活，系列還推出了 Doraemon 迷你木櫈，木櫈上印上鈴鐺圖案。可愛的木製家具不但能令家內增添新意，而且讓人十分治癒，充滿正能量。

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Doraemon | Catalog 系列優惠

系列還推出了記憶麵包造型坐墊，不但造型搞怪新奇,而且材質柔軟舒服，讓你可以坐得更舒適，非常適合長期坐於辦公室或家中座椅的人士。

優惠 1: 凡購買 Doraemon | Catalog 系列全新產品滿指定金額，即送記憶麵包造型坐墊乙個。*數量有限，售完即止。

優惠 2: Doraemon 迷你木櫈率先於網店開始預售，由 8 月 29 日起至 9 月 4 日於 Catalog 網店，可以優惠價港幣 259 元*預購 Doraemon 迷你木櫈(原價單件港幣 299 元) 。*數量有限，售完即止。

系列首次推出以藍、白色為主的牛仔布服飾，仿牛仔布材質柔軟輕薄，而且透氣涼爽。即使在炎炎夏日亦可以輕鬆展現出時尚的個性。

首先，先為大家介紹寬鬆版形的針織冷衫。胸口有正在嘟嘴的 Doraemon 車花，背面有 Doraemon正面輪廓，可愛又低調，這款針織冷衫設有白色和深藍色，無論是搭配牛仔褲或短裙都可以活潑又時尚。

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第二款是分別有藍色和藍白條紋設計的長袖襯衫，胸口的 Doraemon 車花為穿搭增添俏皮的風格。如果你細心觀看，便會發現襯衫上的第二顆紐扣是 Doraemon 的鈴鐺造型。整個設計型格之餘又帶有一絲可愛感，適合追求新意的你。

小童系列還推出了寶藍色和藏藍色牛角袖風褸，正面有除了有 Doraemon 字樣車花之外，背面還有正在飛行的 Doraemon 背影，顏色百搭又充滿童趣，展現出更加生動的風格。

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