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甄子丹新片《誤判》化身宇宙最強執法先鋒　丹爺：不能停止對正義嘅執着

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 36 分鐘前

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《葉問》系列搭檔黃百鳴與甄子丹再聯手推出新片《誤判》，今次丹爺自導自演，並在新作中首次飾演檢察官。

電影公司於今日（9月6日）在社交網率先曝光15秒片段，當中片段包括甄子丹在法庭上現身，有力地稱：「一個誤判，就會摧毁一個家庭，所以我哋司法人員，不能停止對正義嘅執着。」

此外，更有丹爺在港鐵車廂內追逐打鬥騷身手的場面。而張智霖以一個老裝在鏡頭閃現。

甄子丹新片《誤判》國際版海報康城影展曝光　與黃百鳴聯合製作《導火綫2》《葉問5》

甄子丹新片《誤判》。

根據真實案件改編

《誤判》根據香港一宗真實案件改編，講述一個由快遞包裹引發的誤判冤案：因幫朋友代收快遞包裹，一名年輕人捲入了一宗販毒案，並因此引發了27年的牢獄之災。

戲中，甄子丹飾演的檢察官察看到案件漏洞並試圖糾正這場誤判，卻在尋找真相的過程中發現了更深層的黑暗事件。

張智霖參演甄子丹新片《誤判》。

這次是丹爺首度參演法律題材的電影並飾演一名為正義不惜一切的檢察官，被問到為何這次接拍法律題材，原來是被故事打動：「我覺得這個故事背後有一個正義，一個正直的價值值得我們去傳遞，然後又有很多令人興奮的動作場面，對我而言是一個很好的挑戰。」

對於這次演出檢察官一角對大家都很有新鮮感，子丹笑言這次真的需要能文能武：「這角色文武兩部分都要打動和震撼觀眾，能夠這樣才是最厲害！」

甄子丹新片《誤判》。

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