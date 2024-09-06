靚媽精明眼｜時代廣場馬拉松開倉$50起 低至2折入手Adidas/Nike/New Balance運動鞋
撰文： 王明芳
發布時間： 14 分鐘前
最後更新： 5 分鐘前
【銅鑼灣時代廣場/馬拉松開倉/波鞋運動衫開倉】銅鑼灣時代廣場展銷集又再開倉！今次馬拉松帶來多個運動品牌的運動衣物及鞋款，有Adidas、Nike、New Balance、Hoka等各類波鞋運動衫低至2折發售，想添新貴入千萬不要錯過！
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即日起至9月9日，銅鑼灣時代廣場展銷集進行馬拉松服飾開倉優惠，是次開倉活動有多個知名運動品牌，包括有Adidas、Nike、Under Armour、New Balance、Converse、Havaianas、Columbia等，優惠低至2折，$50起有交易！買2件再有9折，3件再有8折！另有游泳用品和行山袋發售！
馬拉松開倉｜男女運動服飾
場內有大量多款運動服飾以開倉價發售，包括Nike Sports bra、運動短褲、T-shirt等；而鞋款有不少市面熱賣款式均以低價發售，如Adidas Gazelle 、Stan Smith、Nike拖鞋、Converse高筒鞋，價錢$150至$400不等，非常抵買！
馬拉松開倉｜童裝運動服飾
除了大人款式，場內亦有童裝減價，包括多款運動鞋及迪士尼小襪，最適合一家大細營造親子造型。
馬拉松便服及運動名牌開倉
日期：即日至9月9日
時間：即日至9月8日 11:00am – 9:00pm
9月9日 11:00am – 7:00pm
地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓
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