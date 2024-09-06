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工藤靜香下月香港開騷　自揭來港曾獲粉絲帶路坦言期待歎美食

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 分鐘前

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工藤靜香下月來港開騷。

女神工藤靜香將在10月24日於麥花臣場館舉行《工藤静香 「明鏡止水～piece of my heart～」 Concert Tour 2024 in Hong Kong》她已經十分期待跟大家見面，表示上次在香港辦演唱會已經相隔了好一段日子。

今次演唱會，除會演唱主題作「明鏡上水」為中心的歌曲外，還預備些大家很懷念和喜歡的歌曲。

工藤靜香拍片向香港粉絲打招呼。

靜香特別拍片向香港粉絲打招呼，表示偶爾也有來香港，粉絲都很好有來接機，曾有次她不知道怎麼乘座交通工具，粉絲們還幫帶她路。

問到今次最想在香港做的事情，靜香說不知有沒有時間，但可以的話想吃「用蘇梅醬點的鴨子」

《工藤静香 「明鏡止水～piece of my heart～」 Concert Tour 2024 in Hong Kong》

INFO

日期：24 Oct 2024
場地：麥花臣場館
時間： 8:00pm
票價： $1480 $980

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工藤靜香 歌手 演唱會

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