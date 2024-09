工藤靜香下月香港開騷　自揭來港曾獲粉絲帶路坦言期待歎美食

▲ 工藤靜香下月來港開騷。

女神工藤靜香將在10月24日於麥花臣場館舉行《工藤静香 「明鏡止水~piece of my heart~」 Concert Tour 2024 in Hong Kong》她已經十分期待跟大家見面,表示上次在香港辦演唱會已經相隔了好一段日子。

今次演唱會,除會演唱主題作「明鏡上水」為中心的歌曲外,還預備些大家很懷念和喜歡的歌曲。

▲ 工藤靜香拍片向香港粉絲打招呼。

靜香特別拍片向香港粉絲打招呼,表示偶爾也有來香港,粉絲都很好有來接機,曾有次她不知道怎麼乘座交通工具,粉絲們還幫帶她路。

問到今次最想在香港做的事情,靜香說不知有沒有時間,但可以的話想吃「用蘇梅醬點的鴨子」

▲ 《工藤静香 「明鏡止水~piece of my heart~」 Concert Tour 2024 in Hong Kong》

INFO

日期:24 Oct 2024

場地:麥花臣場館

時間: 8:00pm

票價: $1480 $980

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5