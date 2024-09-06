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舒適堡結業｜38年歷史舒適堡暫時全線結業　即睇6大健身室收費優惠

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 14 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

有38年歷史的舒適堡健身中心今日（6日）宣布暫時全線結業。

【舒適堡／Physical／結業／健身中心／健身室／健身人士/健身室收費/健身室優惠】有38年歷史的舒適堡健身中心（Physical）日前被指欠供300萬MPF強積金，以及創辦人「連環賣產」套現，在今日（6日）宣布暫時全線結業，並稱待「重整業務」。其官網目前已無法進入。有見及此，TOPick為大家整理出本港6間健身室的收費及優惠，有健身習慣的人士可留意。

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舒適堡在官網發布公告，指新投資者承諾繼續為舒適堡的客戶，免費提供餘下所有健身卡、私人教練課程及美容療程服務。

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除了舒適堡外，香港亦有不少連鎖健身室及健身中心可選擇，TOPick整理出以下6間健身室的收費及優惠，供大家參考。

1. 24/7 Fitness

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24/7 Fitness擁有超過86間分店，是香港現時最多分店的24小時營業健身中心，分店遍佈全港各區，而且一個會籍通行港澳分店，因此成為健身的熱門選擇。

按此查看24/7 Fitness各區分店地址

2. Anytime Fitness

Anytime Fitness來自美國，是一個國際連鎖健身中心品牌，在全球擁有超過5,000間分店，在香港則設有超過22間分店，同樣提供24小時營業服務。

會籍方面，Anytime Fitness劃一每月收費，會員無需預繳費用，而且可憑一個會籍通行全球所有分店。此外，Anytime Fitness亦提供全身伸展運動、陰陽瑜伽、拉筋瑜伽及高強度間歇訓練等各種團體課程，滿足不同會員的需求。如有興趣，更可查詢Anytime Fitness免費試玩體驗。

收費：每月$598起，官網並未顯示收費模式

3. Pure Fitness & Yoga

Pure Fitness及Pure Yoga於全港有超過20間分店，大部分健身室設在港島區中環、銅鑼灣等商業區，地理位置優越，為上班族提供方便的健身場所。

Pure Fitness & Yoga目前提供兩種會員計劃：Power Pack和Fitness Power Pack。會員可享受Pure的23間分店通行證、ProPT諮詢服務，以及PURECAST健身及瑜伽的網上直播平台服務。此外，會員還可以獲得nood food和PURE Apparel的現金券。

收費

  • 月費$1,099起（指定分店的會籍價格）
  • 需要簽訂12個月的合約

要留意的是，加入會員時需支付額外的行政費用，但不定期會有優惠豁免，而不同的會籍計劃亦包含不同項目，部分會籍還可以與Pure Yoga分店一同使用，會員可根據自己的需求選擇合適計劃。

按此瀏覽 Pure Fitness 及Pure Yoga分店網絡

4.  GO24 Fitness

自2018年在荃灣創立，GO24 Fitness為會員提供24小時開放的健身室服務，一個會籍可在全港7間分店使用，而且無需長期合約，吸引許多健身愛好者。除了先進的健身設備外，還提供多種團體課程，包括瑜伽和舞蹈等。GO24 Fitness有7間分店，另外2間ONYX by GO24分店位於中環、太古，會有毛巾供應，以及更多團體訓練課堂。

5. Snap Fitness

Snap Fitness在香港擁有17間分店，分布於大埔、何文田、灣仔等地區，方便會員就近選擇健身場所。另外Snap Fitness全球通行會籍涵蓋19個國家及地區超過1,000家分店。

Snap Fitness主打靈活的月付方式，無需擔心長期合約的壓力，而且不收取按金、行政費或匙卡費，但通常需要簽訂合約。健身室月費包括瑜伽、普拉提、拳擊和高強度間歇訓練等各類小組課程；另外還提供健身評估、個人訓練等專業服務，滿足不同會員的需求。

收費：每月$588起

6. Waterfall Sports & Wellness

    • 點擊圖片放大

    Waterfall Sports & Wellness除了是一個健身中心，更是一個全方位的運動和休閒俱樂部，目前擁有港島東、奧運和尖沙咀喜來登酒店3間分店，雖然數量不多，但撇除健身及瑜伽外，還提供高爾夫球練習場、足球、網球、舞蹈、游泳池、羽毛球場及桑拿蒸氣室等設備，十分多元化。

    分店地址：

    • 九龍大角咀海輝道11號奧海城1期2樓
    • 香港鰂魚涌康山道二號康蘭居9樓
    • 九龍尖沙咀彌敦道20號喜來登酒店18樓

    收費：每月$450起

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