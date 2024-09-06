LIV Golf香港站｜Barney Barnett：希望擴大賽事規模　將呈獻更多創新科技

▲ 左：香港哥爾夫球會會長郭永亮；右：LIV Golf合作夥伴管理副總裁Barney Barnett

LIV Golf明年三月重臨香港，財政司司長陳茂波今日出席活動時表示歡迎，形容其已成為香港的新品牌，並強調將繼續支持舉辦更多高品質的國際大型體育賽事，因對香港社會和經濟有重大效益。

LIV Golf合作夥伴管理副總裁Barney Barnett今日出席活動後見記者時表示，對再次帶來更大型的盛事感到振奮，透露屆時將有更佳的球場、更具娛樂性的活動，以及更多創新科技，在現場上演和直播，為大家帶來更好的體驗。

郭永亮：有信心搞得比往年好

Barney Barnett續指，不同界別持份者的支持是LIV Golf成功的關鍵，期待香港政府以及本地企業和品牌的積極參與。他說：

我們希望擴大賽事的規模，吸引更多粉絲入埸，且在去年成功的基礎上做得更好，要達到這些目的，政府和本地持份者的支持至為重要 。

香港哥爾夫球會會長郭永亮則表示，很快會公布門票資訊，有信心會搞得比往年好，希望可吸引更多觀眾，及為香港帶來更大的經濟效益。

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