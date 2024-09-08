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財爺網誌｜陳茂波：主題式會議和活動 有助帶動本港商務旅遊

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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陳茂波與當地十多個財金機構高層進行圓桌討論。（財爺網誌圖片）

財政司司長陳茂波表示，主題式的會議和活動除了吸引不同行業的企業家及高層管理人員參與，也有助帶動本港的商務旅遊。

陳茂波今日透過網誌分享其澳洲之行，他說，不少有意向來港發展的生命健康和醫藥企業，都提出十分具體的問題，希望加深對香港的認識。陳邀請澳洲金融、工商、創科界人士到港參加不同主題的會議、展覽和其他活動，「有從事金融科技的朋友表示會組代表團參加十月底在港舉行的香港金融科技周。」

陳茂波出席香港駐悉尼經貿辦舉辦的商務午餐會，並發表主題演講。（財爺網誌圖片）

一帶一路高峰論壇設800場一對一投資項目對接會

陳提到，本周三至四，本港將舉辦第九屆「一帶一路」高峰論壇，預計吸引近6,000位來自70多個國家和地區的人士參與，包括超過80位「一帶一路」沿線國家和地區的政商領袖。陳茂波表示，期間亦會安排超過800場一對一投資項目對接會，涵蓋280多個項目。

創科及投資方面，香港投資管理有限公司將主辦首屆「香港初創投資和發展高峰論壇」，匯聚前沿科企代表和創投基金高層管理人員。

陳茂波認為，本港今年舉辦的盛事和大型活動，預料可為本港帶來更多消費，創造更大經濟價值。未來會進一步加強活動的宣傳和推廣，更好協調發揮大型盛事之間的協同效益，讓活動帶來的人流和消費可以更廣泛地讓全港受益。

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