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港區國安法｜許正宇：商界信事實及數據　所謂風險是穿鑿附會

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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財經事務及庫務局局長許正宇。（資料圖片）

美國更新對港的商務警示，指當地企業在港營商風險日增。財經事務及庫務局局長許正宇批評，所謂的風險只是穿鑿附會，認為香港要有信心及理直氣壯地反駁。又指與商會、金融界接觸時，大家對《港區國安法》實施後的社會和前景都很有信心。

許正宇今日出席電台節目時指出，商界信事實及數據，指香港資產管理總值超過30萬億港元，超過一半資金來自香港以外的地區，而資金流入近4000億元，較前一年有超過3倍增長，這些數據體現香港作為國際金融中心的地位，及對海外資金的吸引力。

他續指，港府在邀請海外嘉賓參與金融界盛事沒遇到困難，未來港府官員亦會透過外訪，主動出擊，介紹香港的真實情况。

中小企融資專組正研究個案 協助處理融資難

許正宇又指，香港經濟穩步及溫和增長，相對全球經濟增長率，香港不算太差，但個別群組包括中小企及，面對經濟轉型困難，政府有推出針對措施支援，金管局和銀行公會成立的「中小企融資專責小組」正研究不同個案，期望可針對性地協助處理融資問題。

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