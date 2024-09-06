舒適堡結業｜海關截至下午4時半接獲4宗投訴　已成立專責隊伍作出跟進

▲ 舒適堡今起暫時全線結業。（朱永倫攝）

連鎖健身中心舒適堡今日（6日）突然宣布暫時全線結業。海關強調高度關注事件，並已成立專責隊伍作出跟進。截至今午4時半，暫接獲4宗有關該連鎖集團的投訴。

海關表示，留意到今日一連鎖健身美容集團突然宣布所有分店暫停營業，已購買預繳健身及美容服務的顧客因而未能使用有關服務。截至今午4時半，暫接獲4宗有關該連鎖集團的投訴，並會聯絡投訴人了解詳情和展開調查。

海關呼籲已經向該連鎖集團購買相關健身或美容服務的顧客，盡快聯絡海關。於接獲市民投訴後，海關會根據資料展開調查。

海關強調高度關注事件，並已成立專責隊伍作出跟進，務求盡快處理有關個案。部門亦會繼續密切監察情況。如發現有商戶違反《商品說明條例》，會果斷採取執法行動。

海關又提醒商戶，須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶，在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮。於購買服務後，應保留交易單據及合約等文件，若日後需作出申訴，可作為基本資料。

根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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