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舒適堡結業｜邱益忠：租金和人手開支大　消費者不喜歡硬銷

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

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舒適堡今起暫時全線結業。（馮漢柱攝）

捱得過疫情卻捱不過疫後，舒適堡今日（6日)宣布暫時全綫結業。香港健身Guide主席邱益忠相信涉四大原因，包括租金和人手開支大；市民移民或北上少在周末健身；消費者不喜歡硬銷，轉去24小時健身中心等。

邱益忠指，行內近1、2年已傳出舒適堡的結業消息，但未想過會即時全綫停業。他續指，健身市場在疫後仍面臨挑戰，加上市場結構轉型，且分析舒適堡結業涉四大原因，首先是租金和人工高昂，舒適堡幾乎每間分店佔地逾萬平方呎，估計每月租金或達數十萬甚至過百萬元，亦要支付教練、前綫員工等700至800人薪金及強積金，另有水電煤等，需要很強現金流。

其次，疫後市民北上熱潮，加上移民潮，導致顧客減少。第三是目前經濟不景，市民消費趨向謹慎，不再大手筆一次過買逾百堂套票。最後是傳統大型健身中心租金和人工貴，要「跑數」維持營運，但消費者不喜歡硬銷，不少人改去24小時健身中心、中小型健身中心等新興健身場地，收費較彈性；並說年輕教練創業成為大趨勢，「開辦中小型健身室收800元15堂，若有10名客人，不用硬銷已賺12萬元，亦可做回好教練，而非跑數教練。」

他解釋，在優惠下，舒適堡月費或只需100至300元，而24小時健身中心月費以500至600元費為主，但後者多數不會硬銷，「畀多啲錢，但唔使畀人硬銷，相信精明消費者懂得選擇。」

邱益忠又提到，全港運動和健身場地由2010至2015年有約500至600間，增至去年10月共1,400間；單計24小時健身中心由2018年9間，增至去年10月214間。但舒適堡近年分店維持約20多間，估計只佔全行約1.5%，反映市場對傳統大型健身中心需求減少。

他亦指，客源減少，某程度是市民傾向嘗試不同項目，例如攀石、忍者健身，甚至奧運熱潮開始踩滑板等，不再僅前往健身室。

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記者：梁薾心

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