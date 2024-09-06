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靚媽精明眼｜Trip.com一連4日推限時優惠　$399來回台北/米子+$99搶日本酒店

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 7 小時前

最後更新： 36 分鐘前

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Trip.com一連4日推限時優惠，$399來回台北、米子機票，及熱門景點門票買1送1。（相關機構圖片）

【平機票/機票優惠/酒店優惠/Trip.com】一家大小想慳住去旅行？Trip.com由即日起至9日推出限定9.9狂賞優惠！除了可以$399的特惠價錢購買來回機票往台北、米子外，還有熱門景點門票買1送1，包括東京哈利波特影城、清邁夜間野生動物園等，計劃去旅行的大家切勿錯過！

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機票酒店優惠｜一口價$399來回機票飛台北米子

Trip.com一連4日推出9.9狂賞優惠，當中包括一口價$399來回機票！只要於9日中午12時，登入Trip.com手機應用程式，便可以$399購買香港來回台北、米子的機票，當中台北更是包寄艙行李！大家記得提前下載Trip.com APP並登記成為會員，活動當日準時在頁面上揀選附有「一口價」優惠標籤的機票，並及時完成支付。

航點航空公司開搶時間出發日期
香港來回台北長榮航空2024年9月9日中午12時2024年9月9日至11月30日
香港來回米子大灣區航空2024年10月27日至2025年1月31日
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機票酒店優惠｜限時搶$99日本酒店 預訂機票酒店最高減500

另外，今日（6日）及9日也有機票Trip Coins及酒店Trip.con回贈活動，只要到優惠頁面，活動當日完成機票或酒店預訂，即可賺取9% Trip Coins額外獎賞回贈！同時也有World Matercard優惠碼，會員只需在預訂時輸入指定優惠碼，並以相應信用卡付款，購買機票即可享滿$3500減$500、滿$2000減$250優惠，而酒店則可享滿$2000減$250優惠。

Trip.com也推出日本酒店優惠，由即日起至9日，每日中午12時開搶$99起酒店優惠，另外預訂日本酒店也可享高達15% Trip Coins回贈。

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機票酒店優惠｜熱門景點買1送1

除了酒店及機票優惠外，也有多個熱門景點門票買1送1及其他優惠，包括日本環球影城、東京華納兄弟哈利波特影城門票、清邁夜間野生動物園門票、台北故宮博物院門票及Häagen-Dazs™ Mini Happy Together電子兌換券等，大家較定鬧鐘，準時開搶！

Trip.com限時9.9狂賞優惠
優惠日期：即日起至9日
活動詳情【按此

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