白露2024｜白露注意6大禁忌 2類人外出遠行易病魔纏身
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撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【廿四節氣/白露2024/9月7日/白露開運/白露禁忌/白露習俗/生肖】廿四節氣中的白露一到，暑氣漸消，秋風送爽，夜晚水氣凝結在草木上，呈白色的露珠，故有「白露」之美名。星座及塔羅牌專家小孟老師提醒白露有6大禁忌，其中有兩類人外出遠行時要特別注意安全，尤其遠離感冒中的人，以防病魔纏身。
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白露2024｜二十四節氣中的白露
台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師於Facebook專頁發文，指白露大多在一年的9月7日，太陽經過黃經165度的位置。而白露節氣象徵時節逐漸轉陰，天氣漸漸涼爽，夜晚水氣凝結，到了清晨時，樹葉與花朵會有很多露珠。古人也以四個節氣搭配五行，秋天五形為金，金又為白，以白色來形容秋天的露水，故稱為「白露」。
白露2024｜白露6大禁忌
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白露2024｜白露有2類人易病魔纏身
在白露節氣到來後，天氣逐漸轉涼，需多穿衣服注意保暖；也避免喝凍飲、睡覺時冷氣不宜調太低，以免寒氣進入筋骨，導致筋骨酸痛。而沖龍和雙魚座的人外出遠行需注意安全，避免接觸感冒患者，以防病魔纏身。
內容獲「清水孟國際塔羅小孟老師」授權轉載。
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