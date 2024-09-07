早餐食物丨6位腸胃科醫生點名6大不吃食物 一款食物每周吃4次大腸癌風險增20%

【腸胃科醫生/早餐大腸癌／心血管疾病／絕不會吃的食物/難消化/腸胃不適/】早餐食物要慎選！外國有6名腸胃科醫生和權威，公開點名6大絕對不吃食物，當中一種食物看似健康難消化，增患大腸癌風險20%。

據世衛今年數據顯示，2022年全球患癌新症數字約有2000萬，當中死亡人數接近1000萬。據香港癌症資料統計中心報告指出，2021年錄得的癌症新症有38,462宗，本港5大常見癌症為：肺癌、大腸癌、乳腺癌 、前列腺癌及肝癌。與往年相比，前10名癌症的排名略有變動，胰臟癌上升至第10位。

腸胃科醫生6大不吃食物名單

外國6名腸胃科醫生及權威，盤點6種食物絕對不吃或甚少食用，以維持腸道健康，其中1種容易讓大部分人跌入「健康陷阱」。

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塔夫茨醫學中心的胃腸病學家Dr. Harmony Allison表示，蛋白能量棒是高度加工的食品，在製作過程中加入大量不知名添加劑，易導致胃脹氣。她建議以牛奶、花生醬、堅果或南瓜籽等食物替代蛋白棒，亦可攝取同等分量的蛋白質。

白麵包

哈佛醫學院副教授Dr. Shilpa Grover指出，精緻澱粉對於腸道健康有影響。大量且長期食用紅肉或精緻澱粉的飲食習慣，容易導致糖尿病、心血管疾病及腸癌等。故此，她建議食用上述食品是可考慮配合一些酸菜，平衡腸道生態。

熱狗和加工肉類

紐約大學格羅斯曼醫學院胃腸病學家Dr. Rabia De Latour引用過往研究，指每周攝入紅肉或加工肉類4次或以上，可增加患上大腸癌風險至20%。故此，每當外出用餐時，她都會盡量避開食用這些冷盤。

紅肉（牛扒）

約翰霍普金斯大學胃腸病學家Dr. Reezwana Chowdhury指出，紅肉及加工肉類，如漢堡扒或牛扒，會增加患上結腸癌和結腸息肉的風險。她解釋，這些食品中含有大量的飽和脂肪，故此食用分量要好好控制，每天攝入超過100克可增加患癌風險。

汽水（碳酸飲料）

約翰霍普金斯大學胃腸病學家Dr. Simon C. Matthews指出，碳酸飲品容易入口，但同時喝太多會導致糖尿病和心臟病。他指，碳酸飲料通常含碳酸和咖啡因，故喝完汽水後會容易產生腹脹、打嗝、甚至胃酸倒流的情況。

油炸食物

腸道微生物研究專家Dr. Mahmoud Ghannoum表示，曾有過往研究指出油炸食物會影響腸道微生物生長，攝取過多油份或加劇脂肪和其他物質在動脈壁上堆積，導致動脈粥狀硬化。長遠來說，引致心血管疾病或中風。

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