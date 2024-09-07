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鄭欣宜被網民香港商場「野生捕獲」　Joyce較以前消瘦幸精神不俗

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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鄭欣宜自去3月個唱後一直沒再出席任何公開活動。

鄭欣宜（Joyce）自去年3月舉行紅館演唱會後，之後失蹤，不出席公開活動，由此引來外間很多猜測，當時其經理人林珊珊回應︰「Joyce的確係病咗，療傷之中。」 

欣宜近年只為好友許廷鏗（Alfred）新歌《一場同學》的MV任女主角，以及為動畫電影《星願奇緣》（Wish）電影配音而拍一些宣傳片而已。

她連社交平台亦甚少更新，欣宜對上一次更新社交平台，已是去年踏入聖誕節零晨時分，上載與母親肥姐的合照。

鄭欣宜聖誕凌晨上載兒時與肥姐合照　Joyce佳節倍念亡母：呢排成日夢見你

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網民「野生捕獲」欣宜

在昨日（9月6日）有網民在香港某商場「野生捕獲」欣宜，並在TG群組公開與她的合照。從照片所見，身穿黑色吊帶上衣配搭黃色外套欣宜，仍然留一頭招牌金色長髮，打扮與以往沒太分別，她亦大方接受合照。

不過欣宜明顯消瘦，身形細了一個碼，幸精神相當不錯。由此可見欣宜仍在香港，此外健康亦似無恙，網民紛紛表安心。 

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