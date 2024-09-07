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公屋規劃｜何永賢：未來公屋不小於26平方米　滿足港人「住大啲」願望

社會

發布時間： 6 小時前

最後更新： 2 小時前

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（陳靜儀攝）

房屋局日前推出「幸福設計指引」，提出8個幸福設計概念、逾50個策略及170個設計建議。局方已選定5條屋邨試行有關概念，預計2027年起逐步落實。房屋局局長何永賢今日（7日）在電台節目表示，早前曾向提出「願公屋暖萬家」，現時在興建大量公營房屋之際，除「提速、提量、提效」外，亦要同時「提質」，設計時要「擠心」，即「擠」多些心思及細致，慢慢發展出要有幸褔感的想法；又稱設計指引以人為本，是「有溫度、溫暖」的指引。

何永賢指，在制訂幸福設計指引時，房委會團隊走訪全港17區26條屋邨，收集3000名居民意見，分析整理後得出8大幸福概念，細分成4組，分別為「活力健康」、「綠色生活」；「樂齡安居」、「跨代共融」；「家社互聯」、「城市連結」及「增值上流」、「地方形象」。

何永賢指，未來10年土地供應充足，目前首要是興建更多房屋，以縮短輪候時間。她續指，考慮到人工島及北部都會區安排，規劃公營房屋時已預留多10%空間增長，所需土地亦會增加，會善用眼前得來土地，「盡快做好追落後」。

何永賢又稱，盡快「起多啲」之餘，已將資助房屋面積封底，2026/27年度不會再有小於26平方米的單位，滿足市民「住大啲」的願望。她說少於26平方米的綠置居單位經已售罄，形容「已絕跡」。居屋方面，新一期的啟德項目仍有約180呎的單位，同樣是最後一批。

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