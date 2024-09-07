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柳應廷喜獲添布頓親筆簽名Poster　Jer興奮與《嘩鬼家族Beetlejuice》角色阿卜合照

娛樂

發布時間： 57 分鐘前

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阿Jer與「阿卜」。

睽違36年，鬼才導演添布頓（Tim Burton）把經典IP「嘩鬼家族」推出延續篇，執導《嘩鬼家族Beetlejuice》（Beetlejuice Beetlejuice），除上集的米高基頓（Michael Keaton）回歸標誌性角色，還有雲露娜維達（Winona Ryder）強勢歸來。

近日，不少市民在香港四處包括機場、星光大道、太空館、中環碼頭等野生捕獲到陰間使者「阿卜」的踪影，似是在尋找一些東西，據了解後得悉原來「阿卜」是被總部委以重任，作為特派使者來港尋找MIRROR成員柳應廷（Jer），皆因阿Jer是添布頓超級粉絲。

「阿卜」最終在努力下成功找到阿Jer，「一人一鬼」一見如故，談笑風聲，載歌載舞，然後「阿卜」將有Tim Burton親筆簽名的《嘩鬼家族Beetlejuice》海報送給阿Jer。

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阿Jer喜獲Tim Burton親筆簽名《嘩鬼家族Beetlejuice》海報。

與《嘩鬼家族》有緣份

他在見到「阿卜」後十分驚喜，說：「真係好Surprise，可以見到電影角色走入真實世界，真係意想不到，而且仲送咗張有Tim Burton親筆簽名嘅美版海報俾我，真係好開心，對我嚟講真係意義重大。我由好耐以前已經鍾意Tim Burton，《朱古力獎門人》《怪誕城之夜》《愛麗絲夢遊仙境》開始，佢拍嘅作品都好經典，好佩服佢嘅可以創作到一個屬於佢自己嘅風格。」

之後，阿Jer更透露自己與《嘩鬼家族》的緣份，說：「今年年頭創作兩首新歌嘅時候咁啱翻睇咗一次套戲，所以我希望可以藉住首歌向Tim Burton致敬，亦都藉此提醒自己在音樂上都要堅持自已嘅風格。而咁啱嚟梗又有《嘩鬼家族Beetlejuice》上映，真係好期待同想快啲入戲院睇！」

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