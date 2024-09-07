不羈騎士丨新一代男神奧斯汀畢拿演繹男人的浪漫　入場前5大備忘

▲ 奧斯汀畢拿新作《不羈騎士》。

真人真事改編電影《不羈騎士》（The Bikeriders）由傑夫尼克爾斯（Jeff Nichols）執導，奧斯汀畢拿（Austin Butler）、祖迪高瑪（Jodie Comer）、湯哈迪（Tom Hardy）主演，入場前5大備忘：

1.男人的浪漫

被稱為「男人的浪漫」的事物，總是充滿「陽剛氣息」，還帶著一股只有男人才明白的「傻勁」。99%女人對此毫不感興趣，即使她們多次要求男人停止，他們依然當耳邊風。

《不羈騎士》講述一群美國中西部的不羈男士，因對電單車的共同狂熱走到一起。湯哈迪更決定「無聊事認真做」，成立車會「狂徒會」。壞男孩無視階級差異，閒時飛車、闖紅燈、躲避警察。即使組織逐漸變質敗壞，老婆們多番勸說他們退出，但他們仍堅持用這種「男人的浪漫」自得其樂。

▲ 《不羈騎士》

2.限量1,750輛復古電單車

哈雷戴維森（或「哈利」，即Harley-Davidson）高層曾造訪俄亥俄州的片場，對車會領袖莊尼角色念念不忘，決定以莊尼駕駛的1956年FLH哈雷電單車（經改裝）為概念基礎，結合Heritage Softail型號，再加上莊尼車上的紅白「slash」裝飾，設計出2024年全球限量1,750輛的Hydra-Glide Revival電單車。

Hydra-Glide Revival融入上世紀中葉的流行元素，尤其是油箱標誌、帶有流蘇的座椅等細節，被認為是市場上最成功的復古電單車之一。

▲ 《不羈騎士》

3.奧斯汀畢拿從影以來最MAN之作

曾飾演「貓王」的奧斯汀畢拿在《不羈騎士》中徹底拋開「官仔骨骨」形象，為班尼此角呈現髮型凌亂、鬍鬚雜亂、不修邊幅的MAN爆造型，例如穿著磨損破洞的牛仔褸，以極其隨意的姿態在公路上單手駕駛電單車，完美流露鐵騎男不羈風範。

難怪由祖迪高瑪飾演的嘉菲在酒吧與其邂逅，見識他憂鬱深邃的眼神後，便毫不猶豫地跳上鐵騎後座，隨著這個不羈放縱、熱愛自由的壞男孩風馳電掣。

▲ 《不羈騎士》

4.45部經典鐵騎公路飛馳

為真實呈現60年代的芝加哥電單車會，導演搜羅了45部經典電單車進行拍攝，其中部分鐵騎更來自電單車特技指導傑夫米爾的私人珍藏。

這些電單車各具特色，甚至會因為不同的天氣而「耍大牌」罷工。不過，有幸一次過欣賞多部特色鐵騎在公路上飆車的畫面，對於電單車愛好者來說絕對是一場視覺盛宴！

▲ 《不羈騎士》

5.精緻重視Biker Jacket文化

《不羈騎士》雖是彩色電影，卻保留黑白照片懷舊感，全因全片採用闊幕變形鏡頭及柯達電影菲林拍攝，以此呈現老舊電影質感。

服裝方面，每件背心均度身訂製，其中包括所謂「1%」徽章，含義源自美國汽車協會曾聲稱99%的騎士都是守法公民，幫會成員則自豪地稱自己為「1%」，背心又印上「狂徒會」專屬圖案，代表成員對車會的忠誠。此外，劇組罕有安排「老化染色師」，讓戲服看起來骯髒破舊，務求從布料上亦能感受60年代氣息。

▲ 《不羈騎士》

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