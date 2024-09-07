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巴黎殘奧｜梁育榮率硬地滾球隊返港　感謝市民及教練團隊支持

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發布時間： 16 分鐘前

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（中國香港殘疾人奧委會圖片）

在巴黎殘奧為中國香港代表團奪得3金2銀的硬地滾球隊，今早（7日）返港。於混合雙人賽BC4級獲銀牌的「六朝元老」梁育榮表示，自己的發揮理想，如無意外會參加下屆殘奧。自己今屆希望在雙人賽奪金，提到決賽時對哥倫比亞，對方「超有水準」，形容「輸得心服口服」，最終得到銀牌亦好開心，目標是繼續追金，又希望在單打更上一層樓，有好的狀態衝擊獎牌。

梁育榮感謝教練團隊栽培硬地滾球隊運動員，他提到，硬地滾球運動員比賽時需要一對一照顧，現時有10位運動員，全職教練則只有3至4位，他們未必應付到，希望政府撥更多資源聘請全職照顧者協助外出比賽，讓運動員無後顧之憂應對賽事。

他又指，有直播後多了很多市民支持殘疾運動員，「熬夜都睇我地嘅殘疾運動」，今次亦收到很多鼓勵信息，希望傳媒報道殘奧以外的不同比賽，提升市民的關注度。

梁育榮的拍檔、首次參加殘奧的師妹張沅，同時在女子個人BC4級得到銀牌。她指原本希望單人賽打入8強，雙人賽有獎牌，結果成績比預期好，感謝梁育榮帶領。她希望未來4年打好每場比賽，下屆再入決賽衝金。

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