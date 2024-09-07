  • 31°C
香港時間：202497日 (六) 16:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

社工註冊局｜社工守則疑加入維護國安條文　約10名涉暴動案社工或被拒續牌

社會

發布時間： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（有線新聞截圖）

社工註冊局7月改組，新任主席許宗盛今日（7日）在一個電視台節目中表示，將於社工工作守則加入維護國家安全條文，並加強機制處理干犯危害國家安全或嚴重罪行的社工，註冊社工被控告要立刻通知註冊局。他續指，會留意案件進度，如被定罪的話就算未曾到期續牌，局方亦會把這個個案立即抽取出來根據法例處理；如涉法例附表3的罪行，就會終身停牌。

許宗盛透露，目前有10宗個案傾向不續牌，部分涉及非法集結或暴動案，亦有2至3宗個案已決定不續牌或停牌，但未必涉及國安案件，只是予人感覺罔顧法紀。他強調，註冊局要審視每宗個案情況，如涉及非法集結案就會歸類為危害國家安全，就要按附表3罪行不獲續牌，如涉及附表2的罪行，當局有酌情權讓該名社工續牌，但會與其見面，提出嚴重的提示。

「形象唔係咁乾淨嘅人，不如就唔擺佢喺到」

紀律委員會備選委員小組名單昨日（6日）刊憲，名單內並無包含被控暴動罪的社工陳虹秀。被問到是否未審先判，許宗盛指回應指，決定是考慮其公眾形象，不認同有關講法。

許宗盛指，沒任何包袱、形象上的影響有助增加社工、投訴者和被投訴者的信心，亦向廣大市民有所交代。他續指，社工註冊局不是一個工會，希望秉持協助處理註冊社工、維繫社工專業的宗旨，最終的目的是服務廣大市民，不是照顧社工。

他舉例指，如名單上的成員有案在身，同時被抽中處理投訴，要作為公證人處理案件，投訴人或被投訴人有機會認為由該成員審理案件不公道，又指「形象唔係咁乾淨嘅人，不如就唔擺佢喺到」，為避免此類情況發生。

至於註冊局8個直選席位年底改選，許宗盛透露正考慮引入聲明書，參選人須確認擁護基本法和效忠特區。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

社工註冊局｜許宗盛獲委任為主席　成員今日宣誓包括黎汶洛
15:19 2024/07/05
社工註冊局｜許宗盛獲委任為主席　成員今日宣誓包括黎汶洛
社工註冊局｜孫玉菡：正副主席屬社福界「響噹噹」人物　冀註冊局未來增透明度及認受性
13:04 2024/07/06
社工註冊局｜孫玉菡：正副主席屬社福界「響噹噹」人物　冀註冊局未來增透明度及認受性
社工註冊局｜孫玉菡：首要工作為制定機制維護國家安全　有信心年底夠人參選
17:03 2024/07/14
社工註冊局｜孫玉菡：首要工作為制定機制維護國家安全　有信心年底夠人參選
社工註冊局｜新紀委會備選名單剔除陳虹秀　孫玉菡：相信註冊局經深思熟慮
14:59 2024/09/03
社工註冊局｜新紀委會備選名單剔除陳虹秀　孫玉菡：相信註冊局經深思熟慮
社工註冊局｜新紀委會備選名單今刊憲　不再包括陳虹秀
15:23 2024/09/06
社工註冊局｜新紀委會備選名單今刊憲　不再包括陳虹秀

你可能感興趣

社工註冊局｜許宗盛獲委任為主席　成員今日宣誓包括黎汶洛
15:19 2024/07/05
社工註冊局｜許宗盛獲委任為主席　成員今日宣誓包括黎汶洛
社工註冊局｜孫玉菡：正副主席屬社福界「響噹噹」人物　冀註冊局未來增透明度及認受性
13:04 2024/07/06
社工註冊局｜孫玉菡：正副主席屬社福界「響噹噹」人物　冀註冊局未來增透明度及認受性
社工註冊局｜孫玉菡：首要工作為制定機制維護國家安全　有信心年底夠人參選
17:03 2024/07/14
社工註冊局｜孫玉菡：首要工作為制定機制維護國家安全　有信心年底夠人參選
社工

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

中年好聲音2丨鄭梓浩「小四」為孫耀威胞妹孫美賢　飛上海幽會兼貼錢全包租私竇
中年好聲音2丨鄭梓浩「小四」為孫耀威胞妹孫美賢　飛上海幽會兼貼錢全包租私竇
學校校規︱中學女生穿名牌黃邊皮鞋2年　突被校方要求塗黑採取1行動抗衡
學校校規︱中學女生穿名牌黃邊皮鞋2年　突被校方要求塗黑採取1行動抗衡
不幸海難｜「英國比爾蓋茲」船難身亡 同行4人肺部無積水　死因非溺斃 逃生過程全曝光
不幸海難｜「英國比爾蓋茲」船難身亡 同行4人肺部無積水　死因非溺斃 逃生過程全曝光
急症室最長等候時間（09月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月07日 時間12:05）
法證先鋒VI劇透丨第1集至大結局劇情預告　「滅罪鐵三角」查命案討公道雪冤【不斷更新】
法證先鋒VI劇透丨第1集至大結局劇情預告　「滅罪鐵三角」查命案討公道雪冤【不斷更新】