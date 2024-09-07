社工註冊局｜社工守則疑加入維護國安條文　約10名涉暴動案社工或被拒續牌

▲ （有線新聞截圖）

社工註冊局7月改組，新任主席許宗盛今日（7日）在一個電視台節目中表示，將於社工工作守則加入維護國家安全條文，並加強機制處理干犯危害國家安全或嚴重罪行的社工，註冊社工被控告要立刻通知註冊局。他續指，會留意案件進度，如被定罪的話就算未曾到期續牌，局方亦會把這個個案立即抽取出來根據法例處理；如涉法例附表3的罪行，就會終身停牌。

許宗盛透露，目前有10宗個案傾向不續牌，部分涉及非法集結或暴動案，亦有2至3宗個案已決定不續牌或停牌，但未必涉及國安案件，只是予人感覺罔顧法紀。他強調，註冊局要審視每宗個案情況，如涉及非法集結案就會歸類為危害國家安全，就要按附表3罪行不獲續牌，如涉及附表2的罪行，當局有酌情權讓該名社工續牌，但會與其見面，提出嚴重的提示。

「形象唔係咁乾淨嘅人，不如就唔擺佢喺到」

紀律委員會備選委員小組名單昨日（6日）刊憲，名單內並無包含被控暴動罪的社工陳虹秀。被問到是否未審先判，許宗盛指回應指，決定是考慮其公眾形象，不認同有關講法。

許宗盛指，沒任何包袱、形象上的影響有助增加社工、投訴者和被投訴者的信心，亦向廣大市民有所交代。他續指，社工註冊局不是一個工會，希望秉持協助處理註冊社工、維繫社工專業的宗旨，最終的目的是服務廣大市民，不是照顧社工。

他舉例指，如名單上的成員有案在身，同時被抽中處理投訴，要作為公證人處理案件，投訴人或被投訴人有機會認為由該成員審理案件不公道，又指「形象唔係咁乾淨嘅人，不如就唔擺佢喺到」，為避免此類情況發生。

至於註冊局8個直選席位年底改選，許宗盛透露正考慮引入聲明書，參選人須確認擁護基本法和效忠特區。

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