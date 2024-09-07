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公廁染病毒｜9成「公廁坐墊」有病毒疣 泌尿科醫生：1動作降低感染風險

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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【公廁/公廁坐墊/生殖器病毒疣/椰菜花/HPV/性病/感染風險/椰菜花感染途徑/椰菜花症狀/降低感染風險】出門在外難免會用公共廁所，卻暗藏染病風險！台灣有泌尿科醫生表示，約9成公廁坐墊有菜花病毒（即生殖器病毒疣），皮膚接觸易被感染，他教1動作降低感染風險。

Sick問識答
Sick問識答｜亂擠暗瘡恐增發炎風險 醫生拆解3大留疤成因+治療方法

泌尿科醫生高銘鴻近日在個人fabebook專頁分享短片，揭露9成公廁坐墊都有菜花病毒，解釋菜花病毒屬接觸性感染，使用公廁時，皮膚接觸到，就易染上菜花，因未必會長出來，故有些患者並不知道自己染上菜花；高醫生建議，使用公廁時，先用酒精擦拭馬桶坐墊，能大幅降低感染菜花風險。

高醫生還稱，不只公廁，民眾去浸溫泉、汽車旅館等，切勿與他人共用毛巾，別人坐過的地方最好消毒後再接觸，因只用清水沖洗還是有感染風險，若沒有酒精至少也要用熱水，過一段時間再去坐，「菜花病毒沒有辦法活太久」。

日常生活環境可導致間接傳染性病

台灣北醫附醫院泌尿科主治醫生陳偉傑、羅詩修早前在Facebook專頁指，「椰菜花」除了在性關係中傳播，亦可在日常生活中不少環境或可致導致間接傳染，例如：

  • 公廁馬桶若被「椰菜花」患者使用過而未經清潔；
  • 肛門處有小傷口時被馬桶水花濺到；
  • 潮濕環境下接觸到患者的分泌物、傷口。
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    患者受感染後會在2星期至8個月內長出「椰菜花」

    據香港衞生防護中心資料，患者受感染後會在2星期至8個月內長出「椰菜花」。以下為男性患者及女性患者最常見的病徵：

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    4招預防感染「椰菜花」

    本港皮膚科專科醫生胡惠福早前接受訪問時表示，HPV病毒分為不同類型，如椰菜花是由HPV第6型及第11型病毒導致的傳染病，而尋常疣則是由HPV第2型及第4型的病毒所導致。照顧者手上如有尋常疣，接觸到嬰兒的性器官導致長出的多為尋常疣，而非長出椰菜花。

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    胡醫生續指，椰菜花主要經由親密接觸傳播，即使沒有插入式的行為，與器官附近皮膚有親密接觸，皮膚與皮膚都可以傳播HPV病毒，如果有傷口感染機會更大。

    男女均會感染HPV

    本港耳鼻喉科專科醫生林偉雄曾接受訪問，解釋HPV病毒很普遍，是一種接觸傳染的傳染病，只要身體接觸到此病毒就有機會感染，而性接觸屬比較常見的感染途徑，男女都有均等機會受到感染。

    HPV此病毒有過百種不同類型，基本可將它們分為低危型和高危型，低危型指感染後會產生患癌的機會相對低，但所引發的良性疾病都會對人類健康構成影響，包括生殖器出現「濕疣」，俗稱「椰菜花」，或在皮膚會生疣等。

    高危型則是指感染它有大機會產生癌症，高危型主要是HPV16、18，其他比較常見還有31、33、45這幾種類型。很多人知道HPV病毒會引致子宮頸癌，林偉雄醫生指出它還會引致其他癌症，影響生殖器包括外陰和陰道，而近年在歐美國家很熱門的公共衛生議題，就是HPV病毒引致頭頸癌中的「口咽癌」。癌症之外，當HPV病毒走到上呼吸道如口腔、口咽或喉嚨附近的位置，亦可以產生一些良性疾病如「乳頭瘤狀息肉」 ，男女都有機會患上。

    在現今的醫療科技上，沒有抗病毒藥物可徹底清除HPV病毒，故此宜預防，而預防方法就是接種HPV疫苗，林醫生表示接種此疫苗最有效的年紀是未開始有性經驗的兒童，醫學數據發現，兒童免疫系統所產生的抗體比成年人更理想，故此如接種HPV疫苗在9至15歲期間只需打2針，15歲以上就要打3針。

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