馮德倫吳彥祖兩大男神現身紐約時裝周　 網民驚呼「美少年之戀」合體

▲ （左起）日本混血名模長谷川潤、日劇女王鈴木保奈美、馮德倫與吳彥祖出席時裝騷。

美國經典時尚品牌在香港時間昨天早上於紐約The Hamptons舉行2025春夏系列時裝騷，為紐約時裝周揭開序幕。時

裝騷吸引世界巨星雲集，英國男星Jude Law、日劇女王鈴木保奈美、日本混血名模長谷川潤、美國R&B天王Usher、韓國演員柳俊烈、女團aespa成員Winter、鄭秀晶（Krystal）、馮德倫（Stephen）與吳彥祖（Daniel）均是坐上客。

品牌更邀請得90年代元祖級超模Naomi Campbell與Christy Turlington合體行騷，演繹品牌最奢華系列，非常耀眼。

▲ （左起）馮德倫、吳彥祖、長谷川潤。

Stephen與Daniel相識近30年，原來這趟紐約之旅是他們相識以來首次一同欣賞時裝騷，這次更是Daniel人生首次獲邀出席睇騷，老友聚首相當愉快。

Stephen說：「今次好開心同榮幸能夠出席Ralph Lauren嘅時裝騷，亦都唔係第一次嚟到美國參加呢個品牌嘅活動，其實每個地方都有唔同特色，今次喺The Hamptons呢個地方開騷，我都係第一次嚟呢度，我知道呢個地方係好多人嚟渡假、天氣好好、陽光海灘嘅地方。我經常都會出席時裝騷，今次同好朋友Daniel一齊參加，聽講佢係第一次睇時裝騷，我都好surprise，有多個朋友傾偈都好開心。」

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而不少網民看到兩男神合體，留言勁呼二人靚仔，還有不少人留言：「美少年之戀合體！」

Daniel透露今次睇騷感覺超級興奮：「因為咁大個第一次睇國際性嘅時裝騷，好開心同老友Stephen一齊，我哋已經有差不多30年嘅友情，所以一知道可以一齊參加真係好開心。」

最新影片推介：林作裕美專訪

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