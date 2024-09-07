美麗40路丨ERROR肥仔被參實者大膽對話嚇親　Sophie甜言攻勢Dee大叫：啱聽

▲ 黃心美和劉明軒在《美麗40路》化身速配中女社社長以及審核官。

由孫慧雪、黃心美（Scarlett）、劉明軒（Vivian）和陳俞希（Hailey）主持ViuTV選美真人騷《美麗40路》在昨晚（9月6日）播出第5集《美麗40路》，化身做「速配中女社」社長的Scarlett和審核官的Vivian，請來温湯瑪士（Thomas）、ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（Dee），就連ERROR 經理人濟哥也粉墨登場，與6位參實者包括曾甜詩（Sophie）、吳寶儀（Polly）、翁貝怡（Florrie）、李泳芯（Nika）、朱筠雅（Katchupx）和曾凱霖（Belle）進行Speed dating。

當中自稱食盡天下美食的肥仔最受佳麗歡迎，Nika和Katchupx齊齊爭住話要揀他。而Polly亦指欣賞肥仔的風趣幽默，更稱可為他不穿高跟鞋，令肥仔突然覺得自己是「肥田耕開有人爭」。

美麗40路丨參賽者挑戰體能極限只吃雞蛋充饑 孫慧雪被Hailey取笑食香腸雞扒飯

▲ 肥仔跟李泳芯（Nika）配對成功。

美麗40路丨Dee睇中Katchupx有免費機票

期間，肥仔聲稱：「Thomas話我英文發音唔好，以為我講Foodboy個food係foot，即係腳呀！」Katchupx聽後隨即表示：「我同你對腳都好靚，我哋可以玩腳！」嚇得肥仔大叫：「我聽到啲咩呀？」

之後在單對單面談環節中，肥仔問Polly之後還有甚麼玩時，Polly竟然反問：「係咪會出街呀？要攞手袋係咪呀？」肥仔再次被嚇得大叫：「咪住先，你講啲terms好奇怪喎！」

另一邊廂，當濟哥知Florrie有兩個已廿幾歲的女兒時則大嚇一跳，忍不住指她：「你細個都好唔小心喎！」

而Dee聽見Katchupx是空姐，親屬機票可享一折時，即問：「你而家係咪仲有quota？幾吸引喎！」

▲ ERROR 經理人濟哥聽見翁貝怡（Florrie）已有兩個廿多歲的女兒時大吃一驚。

美麗40路丨說話充滿遐想

經過一輪面談，最後成功配出4對，包括Thomas和Florrie、濟哥和Belle、Dee和Sophie以及肥仔和Nika。

每對各自有3小時二人世界，當中Dee和Sophie被安排到烘焙店整蛋糕，期間Sophie以其嬌嗲的聲音向住Dee說出「我想餵你飲奶」、「不如你除咗衫先啦」等令人充滿遐想的說話，令Dee大感招架不住。

▲ Dee聽見曾甜詩（Sophie）大放甜話, 忍不住頻說啱聽。

美麗40路丨黃心美劉明軒講心事

之後，Sophie更加大講甜話：「你話乜就乜啦！因為你做得好啲嘛！點解你畫得咁靚嘅？」雖然Dee口口聲聲指Sophie擾言惑眾，滿口讒言，但卻依然忍不住笑著連說三次「啱聽」！

而落單的Polly和Katchupx則被安排跟Scarlett和Vivian唱K自娛。

期間她們更互相分享感情事，Scarlett坦言：「好唔鍾意自己以前，成日變到好似偵探上身咁，覺得唔係自己嚟，實在無辦法走落去。」

曾經感情受挫的Vivian就指：「年紀大咗，經歷多咗，要好似以前咁愛一個人已經好難。」她還提及現時的擇偶條件，覺得如果現在見到超過45歲還未結過婚的單身男人，應該是有些問題，自己未必會選擇。

▲ 單對單面談環節中, Thomas第一時候衝去搵曾甜詩（Sophie）聊天。

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