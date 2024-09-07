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輸入外勞｜發展局首拒批建造業輸入勞工計劃配額　孫玉菡：以本地勞工優先就業為原則

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發布時間： 2 小時前

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（資料圖片）

第5輪建造業輸入勞工計劃申請今年7月接受申請，勞工及福利局局長孫玉菡在社交平台表示，發展局經審視後，決定這一批申請將不予批出配額，是計劃首次完全不批出配額。

孫玉菡指，計劃一般是按季度接受申請，處理每個申請時，發展局會審視申請人有否按政府公布的要求先進行本地招聘而未能聘請所需勞工、該工程是否有確實需要輸入勞工，包括考慮工程的進度、其對每個相關工種的需要及有關人力情況等，以決定是否批出配額。發展局最終決定這一批申請將不予批出配額。

建造業總工會早前收到建造業輸入勞工的投訴，指控管理公司剋扣工資。 孫玉菡強調，發展局一直以本地勞工優先就業為政策原則，計劃作為輔助措施，協助應對建造業對技術人員及技術工人的整體需求；又指當局一直高度重視保障輸入勞工的僱傭權益，輸入勞工與本地工人同樣受香港勞工法例的保障。

建造業總工會對局方的決定表示歡迎，希望政府加強職業培訓工作，著力推動「一專多能」，指工友掌握多一門技術，便多一次就業機會。

總工會建議政府推出多項中工、大工培訓課程資助計劃，吸引更多年青人入行，長遠為實現建造業轉型做足人才儲備。總工會亦建議政府增撥資源做好職業選配及招聘推介工作，讓工友及有意投身建造業的人士，能夠及時地得到更多招聘消息，從而解決「工人找工難，僱主找人難」的問題。

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