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打邊爐注意︱打邊爐「2行為」快戒 醫生：易致心臟衰竭死亡率達50% 現3症狀即求醫

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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【打邊爐/火鍋/心臟衰竭/心臟癌症/死亡率/死亡風險/症狀/預防措施】打邊爐深受港人歡迎，但打邊爐「2行為」快戒！台灣有心臟科醫生表示，飲食中水分與鹽分若沒有限制大量攝取，就會增加患上心臟衰竭的機率，死亡率更高達50%，提醒民眾現3大症狀應即求醫。

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Sick問識答｜亂擠暗瘡恐增發炎風險 醫生拆解3大留疤成因+治療方法

台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任早前在《健康晚點名》節目中分享關於「心臟衰竭」疾病議題。他表示，任何會導致心臟功能退化的狀況，都可能引發心衰竭，例如嚴重的心律不正、心肌梗塞等，涉及非常廣泛。而「心臟衰竭」就像心臟癌症，過去5年心衰竭的死亡率為50%，超越卵巢癌、子宮頸癌、前列腺癌和女性乳癌，比例可怕。

打邊爐「2行為」增患病風險

陳冠任再分享個案，稱曾遇過一名女患者因覺得氣喘而求醫，檢查後發現有肺積水，原因是她打邊爐時有2個常見習慣：

除了愛喝湯，還會沾沙茶醬。

醫生忍不住表示，他本人也愛吃沙茶醬，但口味實在太重。一旦水分與鹽分一下子攝取過多，會導致肺積水、無法呼吸，心臟已經沒有力氣負荷；愛吃重口味、較重鹹食物者，容易把水分帶入體內，使心臟負荷過大，因此要注意限制。

6大心臟衰竭警號

台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫生郭志東曾於健康資訊網站《今健康》中，分享6大心臟衰竭警號：

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同場加映：【食用安全】40歲男呼吸困難心衰竭險亡　醫生：常打邊爐攝取過量1種物質

台北醫學大學急症室醫生高偉峰亦層分享病例，稱一名40的男子因呼吸困難求醫，該患者以往有心臟病史，曾於過去進行換心臟瓣膜手術。經檢查，發現患者呼吸困難的原因在於心衰竭合併肺水腫。問診後發現患者熱愛打邊爐。

高醫生表示，出現心衰竭的普遍主因在於攝取過多的水分或鹽分，對於常人而言，多喝水是一件好事，但在於心衰竭患者而言卻不是一件美事。因攝取過多的水分或鹽分會令潛在心衰竭患者誘發心衰竭及肺水腫的問題。

高醫生續指，心肌梗塞的死亡率為2-5%，若更出現合併肺水腫的情況死亡率更增至10%。他提醒民眾是有心臟病史的患者吃火鍋時亦要以清淡為主，避免於進食其間攝取過多的鹽分加劇病情。

同場加映：【活得健康啲】打邊爐邪惡VS健康之選　營養師分享6大貼士食住瘦

註冊營養師李珮璇（Wendy）早前接受TOPick訪問，解構打邊爐致肥陷阱及分享6個貼士，讓大家食住瘦。

點擊下圖看打邊爐邪惡VS健康之選

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