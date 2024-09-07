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44歲方力申坦言未婚令媽媽不滿　小方罕有談現任女友生活點滴

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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方力申直言追求事業帶來的滿足感。（曾嘉文 攝）

方力申（小方）接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問，分享和女友的相處點滴，並談及繼續追求事業帶來的滿足感。

小方早前因其泳會泳手的參賽資格事件成為新聞人物，說：「繼2019年參與慈善環島泳，這次小泳手事件以及採訪巴黎奧運，令外間對我改觀了。我也經常勉勵年輕人，最重要有進步，要向那些愛惜我們的人有所交代。」

巴黎奧運丨方力申獲讚「採訪界世一」　小方謙稱自己多缺點：根本不適合做記者

方力申接受香港電台第一台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問。

結婚順其自然

入行超過20年，對於外界認為娛樂圈是大染缸，他反指圈中人很多都很單純，甚至連基本的人情世故也不懂，稱：「因為我們工作完畢便各自離開，沒經歷過甚麼辦公室政治，也不知道有甚麼是非，所有事都是由其他人幫忙處理。至於每次拍戲都會有花邊新聞，其他行業不也是有辦公室戀情嗎？公眾人物是很重視人格的，那是我們的本錢。爸爸說男孩子膽小些較好，因為不敢做太多壞事。」

小方性格膽小但很重情，8年前他在節目中提及舊愛時曾流下男兒淚。

淑梅姐問新戀情是否令他的媽媽很開心，44歲的小方竟說：「我媽好開心也沒用，因為我還未結婚，弟弟亦未婚。拍拖不代表會結婚，抱孫才會（令她）心滿意足。我40多歲，已過了適婚年齡，還參加了耆英游泳比賽哩！一切順其自然吧，現在我們拍拖很低調，能夠慢慢地經營，互相了解和溝通真的很好。」

方力申一家。

喜歡女友生活簡樸

他眼中的女友是個怎樣的女孩？小方用「簡單」形容對方，稱：「我們年初到歐洲旅行，去了英國和法國，帶了三個行李箱，其中一個空箱預留作購物之用，結果甚麼也沒有買。」

小方稱兩人在倫敦和巴黎參觀了11間博物館，沒去過一間名店或百貨公司，稱：「她完全不愛這些。其實我是有少少喜歡的，但她不喜歡我就不去了。她愛畫畫，到了巴黎鐵塔和凱旋門便想畫畫，我就在她身旁玩電話等她。我們隨走隨吃，不需要特別預訂餐廳。她就是這樣簡單。」

淑梅姐笑問小方是否因膽小而未敢向女友求婚，他回應道：「不是我今天向她求婚，她就會答應。我相信拍拖中的男女（對於婚姻）都會有默契。（對方是否理想太太？）我每次拍拖都認為對方是結婚對象！」

方力申女友Maple。

男人事業為重 

疫情期間小方的工作量驟減，一度令他懷疑自己的能力。演出舞台劇令他恢復自信，肯定自己演員的身分，稱：「其實自去年11月完成舞台劇至今，我還沒有機會拍戲。」

對此，女友反而叫他不用辛苦賺錢，多賺錢也沒甚麼用，稱：「她是一個很簡單的人，我向她解釋事業對於男人而言很重要，能帶來自信和安全感，而非只為金錢。」

他續指：「我要做一個有成績的人，正如我辦游泳學校，時有賺蝕，即使賺到錢也不會發達。不過看到小朋友對游泳由不懂到喜歡、由恐懼到開心暢泳，甚至參加錦標賽，那份滿足感真的很大。我和女友經常談天溝通，很多男人不喜歡聊天，但女人喜歡，所以我也會和她談天說地，確實有所得著的！」

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