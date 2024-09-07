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珍惜生命｜牛池灣富山邨男子墮樓　當場不治

社會

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牛池灣有人墮樓。今日（7日）下午2時25分，警方接報指，牛池灣富山邨富暉樓，懷疑有人從高處墮下。救援人員到場，發現男事主倒卧大廈簷蓬，當場不治。警方正調查事主身份及尋死原因。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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社會福利 自殺 牛池灣

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