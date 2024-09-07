珍惜生命｜牛池灣富山邨男子墮樓 當場不治 社會 發布時間： 1 小時前 分享： 分享： 熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy 牛池灣有人墮樓。今日（7日）下午2時25分，警方接報指，牛池灣富山邨富暉樓，懷疑有人從高處墮下。救援人員到場，發現男事主倒卧大廈簷蓬，當場不治。警方正調查事主身份及尋死原因。防止自殺求助熱線：「情緒通」熱線：18111香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222生命熱線： 2382 0000明愛向晴軒： 18288社會福利署： 2343 2255撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000東華三院芷若園： 18281醫管局精神健康專線： 2466 7350 相關文章 舒適堡結業｜消委會接獲171宗投訴 涉款逾600萬元 今日 17:27 舒適堡結業｜消委會接獲171宗投訴 涉款逾600萬元 港產大熊貓｜盈盈抱著「家姐」睡覺 細佬「黑色小背心」日漸分明 今日 14:46 港產大熊貓｜盈盈抱著「家姐」睡覺 細佬「黑色小背心」日漸分明 社工註冊局｜社工守則疑加入維護國安條文 約10名涉暴動案社工或被拒續牌 今日 15:40 社工註冊局｜社工守則疑加入維護國安條文 約10名涉暴動案社工或被拒續牌 輸入外勞｜發展局首拒批建造業輸入勞工計劃配額 孫玉菡：以本地勞工優先就業為原則 今日 16:39 輸入外勞｜發展局首拒批建造業輸入勞工計劃配額 孫玉菡：以本地勞工優先就業為原則 你可能感興趣 舒適堡結業｜消委會接獲171宗投訴 涉款逾600萬元 今日 17:27 舒適堡結業｜消委會接獲171宗投訴 涉款逾600萬元 港產大熊貓｜盈盈抱著「家姐」睡覺 細佬「黑色小背心」日漸分明 今日 14:46 港產大熊貓｜盈盈抱著「家姐」睡覺 細佬「黑色小背心」日漸分明 社工註冊局｜社工守則疑加入維護國安條文 約10名涉暴動案社工或被拒續牌 今日 15:40 社工註冊局｜社工守則疑加入維護國安條文 約10名涉暴動案社工或被拒續牌 社會福利 自殺 牛池灣