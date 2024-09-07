香港小姐2024丨15強佳麗晚裝官方照曝光　15款不同剪裁盡顯港姐葫蘆身段

▲ 《2024香港小姐競選決賽》

《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日舉行，大會在今日（9月7日）公布15強佳麗：1號陳紫佟Jessie、2號倪樂琳Ellyn、3號王汛文Candice、4號謝淑怡 Zoie、5號莊曉婷Kimmy、6號李曼思 Adria、7號秦冀雯Yvonne、8號盧凱怡Kerry、9號陳甜甜Rose、10號吳芷靖Clary、11號梁嘉莹Emily、12號鍾翠詩Tracy、13號程姜月Dolores、14號楊梓瑤Amina及15號俞可程Kanis的官方晚裝照片。

照片所見，一眾佳麗分別以桃紅、淡粉紅、淡黃、棗紅、蜜桃紅、湖水藍、紫紅、彩藍、鮮黃、Tiffany Blue、墨綠、鮮粉紅、紫色、紅色及深藍共15種不同色彩的高貴晚裝上陣，相當繽紛耀眼。

另一特別之處是，15強佳麗身形均相當勻稱，大部分更是標準葫蘆身形，難怪被外界一致認為今屆佳麗質素很不錯。

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