  • 30°C
香港時間：202497日 (六) 18:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐2024丨15強佳麗晚裝官方照曝光　15款不同剪裁盡顯港姐葫蘆身段

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《2024香港小姐競選決賽》

《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日舉行，大會在今日（9月7日）公布15強佳麗：1號陳紫佟Jessie、2號倪樂琳Ellyn、3號王汛文Candice、4號謝淑怡 Zoie、5號莊曉婷Kimmy、6號李曼思 Adria、7號秦冀雯Yvonne、8號盧凱怡Kerry、9號陳甜甜Rose、10號吳芷靖Clary、11號梁嘉莹Emily、12號鍾翠詩Tracy、13號程姜月Dolores、14號楊梓瑤Amina及15號俞可程Kanis的官方晚裝照片。

照片所見，一眾佳麗分別以桃紅、淡粉紅、淡黃、棗紅、蜜桃紅、湖水藍、紫紅、彩藍、鮮黃、Tiffany Blue、墨綠、鮮粉紅、紫色、紅色及深藍共15種不同色彩的高貴晚裝上陣，相當繽紛耀眼。

另一特別之處是，15強佳麗身形均相當勻稱，大部分更是標準葫蘆身形，難怪被外界一致認為今屆佳麗質素很不錯。

香港小姐2024丨港姐史上司儀評判嘉賓首度全女班　神秘樂壇天后參與演出

點擊圖片放大
+15
+14

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

香港小姐2024丨程姜月被封「翻版蔡潔」有壓力 愛周圍打卡曾與視帝合照
13:51 2024/08/26
香港小姐2024丨程姜月被封「翻版蔡潔」有壓力 愛周圍打卡曾與視帝合照
香港小姐2024丨吳芷靖曾被爆黑歷史叼煙裸露照片流出　熱愛藝術報稱文化製作人
16:26 2024/08/27
香港小姐2024丨吳芷靖曾被爆黑歷史叼煙裸露照片流出　熱愛藝術報稱文化製作人
香港小姐2024丨河北佳麗鄉音極重網民鬧爆　陳甜甜努力學廣東話成功獲加分
19:04 2024/08/27
香港小姐2024丨河北佳麗鄉音極重網民鬧爆　陳甜甜努力學廣東話成功獲加分
香港小姐2024丨陳紫佟為圓母親心願選港姐　年紀最細佳麗青春無敵
13:55 2024/08/30
香港小姐2024丨陳紫佟為圓母親心願選港姐　年紀最細佳麗青春無敵
香港小姐2024丨15強佳麗三圍身高體重一覽　盧凱怡上圍最驕人楊梓瑤身高最高
09:51 2024/09/05
香港小姐2024丨15強佳麗三圍身高體重一覽　盧凱怡上圍最驕人楊梓瑤身高最高

你可能感興趣

香港小姐2024丨程姜月被封「翻版蔡潔」有壓力 愛周圍打卡曾與視帝合照
13:51 2024/08/26
香港小姐2024丨程姜月被封「翻版蔡潔」有壓力 愛周圍打卡曾與視帝合照
香港小姐2024丨吳芷靖曾被爆黑歷史叼煙裸露照片流出　熱愛藝術報稱文化製作人
16:26 2024/08/27
香港小姐2024丨吳芷靖曾被爆黑歷史叼煙裸露照片流出　熱愛藝術報稱文化製作人
香港小姐2024丨河北佳麗鄉音極重網民鬧爆　陳甜甜努力學廣東話成功獲加分
19:04 2024/08/27
香港小姐2024丨河北佳麗鄉音極重網民鬧爆　陳甜甜努力學廣東話成功獲加分
香港小姐 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

中年好聲音2丨鄭梓浩「小四」為孫耀威胞妹孫美賢　飛上海幽會兼貼錢全包租私竇
中年好聲音2丨鄭梓浩「小四」為孫耀威胞妹孫美賢　飛上海幽會兼貼錢全包租私竇
學校校規︱中學女生穿名牌黃邊皮鞋2年　突被校方要求塗黑採取1行動抗衡
學校校規︱中學女生穿名牌黃邊皮鞋2年　突被校方要求塗黑採取1行動抗衡
不幸海難｜「英國比爾蓋茲」船難身亡 同行4人肺部無積水　死因非溺斃 逃生過程全曝光
不幸海難｜「英國比爾蓋茲」船難身亡 同行4人肺部無積水　死因非溺斃 逃生過程全曝光
急症室最長等候時間（09月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月07日 時間12:05）
法證先鋒VI劇透丨第1集至大結局劇情預告　「滅罪鐵三角」查命案討公道雪冤【不斷更新】
法證先鋒VI劇透丨第1集至大結局劇情預告　「滅罪鐵三角」查命案討公道雪冤【不斷更新】