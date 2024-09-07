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星二代丨鍾鎮濤大女三點式派福利健康性感　鍾懿贏在起跑線獲大批猛人力撐入行

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

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鍾鎮濤大女鍾懿派福利。

阿B鍾鎮濤與老婆范姜素貞育有兩個女兒鍾懿及鍾幗，當中大女鍾懿（Blythe）早前正式出道，在今年6月底於內地節目《奔赴萬人現場》登場，獲不少巨星歌手拍片支持。

當中包括張學友、梁家輝、杜德偉、關之琳、舒淇、任賢齊、陳小春、楊謹華、溫拿等拍片力撐，一出道就已有猛料人脈，可說贏在起跑線。

星二代丨鍾鎮濤分享父子合照引網民熱議　33歲鍾嘉浚升呢CEO早封盤

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鍾懿騷古銅色肌膚

其實鍾懿自小已有不少舞台經驗，常和爸爸一起上台演出，2022年她到英國倫敦升學，修讀電影相關課程。

上月剛度過20歲生日大個女的鍾懿，在日前更在個人IG大騷在沙灘拍的火辣比堅尼照，並寫道：「never ever wanna leave（永遠不想離開）。」相中所見，以藍色比堅尼上陣的鍾懿一身古銅色肌膚，健康又性感。

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