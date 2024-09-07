港區國安法｜美國更新香港營商風險警示　陳國基：美府無所不用其極透過香港打壓國家發展

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美國國務院、農業部、商務部、國土安全部和財政部聯合發布「更新版香港商業警告」，指美國企業在港始終會面臨《香港國安法》風險。政務司司長陳國基表示，從此事可見美國政府無所不用其極，想透過香港打壓國家的發展，呼籲市民看清楚和小心應對。

警示指，很多風險源自港區國安法，以及根據香港基本法第23條訂立的維護國家安全條例，認為有關法例進一步削弱香港的基本自由和人權；又提到隨著香港實施與內地相似的國家安全法，以及北京削弱香港的高度自治，令原本只會於中國面臨的風險，越來越多在香港出現 。

陳國基今日出席活動後會見傳媒時指，美國的言論帶有恐嚇成分，希望嚇走所有有意來港投資的商人，他不認為計謀會得逞，並指美國未來還會借不同藉口打壓香港，香港要小心應對。

他指，與本港的《香港國安法》和《維護國家安全條例》相比，美國的相關條例更嚴格，刑罰更重。《香港國安法》已立法多時，完全沒有無故拘捕任何商人、在無任何證據的情況下拘捕某些人。過去有關維護國安條例的犯罪案件，全部均在法庭清楚將證據列出來，由法庭公正獨立地決定控罪是否成立。

陳國基又提到，《香港國安法》和《維護國家安全條例》推出後，社會已經回復正常、恢復秩序，其穩定作用輕易見到。政府以《香港國安法》檢控一小撮違反國家安全人士，所有檢控均在法庭公開、公正、公平地審訊。

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