麥當勞優惠｜麥當勞再推$10為食卡可用30次　買A區送B區任搭逾10款小食飲品

▲ 麥當勞重推為食卡$10可用30次，買A區送B區任搭逾10款小食飲品，包括中薯條、兩件蘋果批、OREA麥旋風及新地等。

【靚媽精明眼/麥當勞優惠/麥當勞VALUE MONDAY優惠/麥當勞為食卡/麥當勞$10為食卡】$10「麥當勞為食卡」終於返嚟喇！以前好多人都會買返張卡隨時用，今次為食卡會變成電子版，由9月9日起，可以在麥當勞App付$10購買30張換購券，只要以原價購買任何一款A區美食，即免費送一款B區美食。另外，麥當勞同時推出多項優惠，包括「自選麥麥勁賞」、Value Monday電子優惠券及限時優惠活動等，包括近期大熱的McGriddles！

麥當勞優惠｜麥當勞$10為食卡可用30次

由9月9日（星期一）起，只需打開麥當勞App，選擇$10為食卡優惠券，先付$10購買30張換購券，換購券於30分鐘內會存入麥當勞App「優惠」頁面。用戶使用每張換購券時，以原價購買任何一款A區美食，即免費送一款B區美食，換購券使用日期由9月9日至10月13日，最高共可慳$630！

A區美食包括各款人氣飲品，包括凍港式奶茶（大）、凍檸檬茶（大）、凍即磨黑咖啡、厚椰奶鐵或指定大大啖飲品，而B區的美食則有中薯條、2件蘋果批、士多啤梨新地或朱古力新地、Oreo麥旋風式或大汽水，可以自由配搭美食飲品組合。

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麥當勞優惠｜「自選麥麥勁賞」優惠券4選1

同時，由9月9日（星期一）至9月15日（星期日）期間，麥當勞App再度推出自選麥麥勁賞優惠！只需打開麥當勞App並點擊App内「自選麥麥勁賞」Banner進入活動頁面，即可從4款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券，所選優惠券將於數分鐘內存入麥當勞App帳戶，優惠券使用日期為9月16日至20日。

4款優惠包括：$29新餐肉蛋漢堡及飲品配薯餅、$36板燒雞腿飽及飲品配一款小食、$36雙層魚柳飽及飲品配一款小食 及$29原味麥炸雞(2件) 及飲品。機會難得，記得於優惠期限內打開麥當勞App選擇心水著數！

最新影片推介：

麥當勞優惠｜VALUE MONDAY必買McGriddles早餐

此外，麥當勞繼續推出VALUE MONDAY電子優惠，購買近期人氣大熱的McGriddles超值早晨套餐，以及期間限定的韓風煙肉脆爆雞腿飽或韓式甜辣麥炸雞套餐都有折，並可以$100購買8杯McCafe咖啡，多重優惠不容錯過！

麥當勞優惠｜9月9日至9月15日VALUE MONDAY重點優惠：

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麥當勞優惠｜韓風美食系列優惠：

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麥當勞優惠｜早餐優惠：

（早上4時–11時）

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麥當勞優惠｜午晚餐優惠：

（早上11時–午夜12時、晚上6時–午夜12時）

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麥當勞優惠｜下午茶優惠：

（星期一至五下午3時–6時）

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麥當勞優惠｜McCafé優惠：

（早上6時–午夜12時）

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