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早餐食物丨 4位腫瘤科醫生點名7大不吃食物 吃1早餐食物=吞一級致癌物 吃3類肉易生癌

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

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【早餐/致癌物/早餐食物/癌症／抗癌／防癌食物／加工肉類／高糖／糖尿病／心臟病／大腸癌/腫瘤科醫生/地雷食物/絕不吃食物】有些食物幾乎每天都吃，但不僅沒有營養，甚至或會增加患癌風險，有4位腫瘤科醫生分享7種他們絕不會吃或甚少吃的食物，更稱吃3類肉更恐增患癌風險。

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Healthy Life｜有今生冇來世 4期癌友組團去旅行 打破既定印象笑看生死

美媒《Huffpost》近期訪問美國4位腫瘤科醫生，當中包括1位癌症康復者，講解吃甚麼食物會增加患癌風險。4位醫生列出7大地雷食物。
 
7大地雷食物

1. 加工肉類

紀念斯隆凱特琳癌症中心的醫學腫瘤學家Dr. Diane Reidy-Lagunes表示，加工肉類與癌症、心臟病和糖尿病有關。加工肉類食物包括熱狗、香腸、烟肉等，這些食物均含有防腐劑，例如硝酸鹽或亞硝酸鹽，這會導致潛在致癌化學物質的形成。

她稱，加工肉類被世界衛生組織列為第一類致癌物，與煙草、煙和石棉屬於同一類別。不過，這不代表食用加工肉類，與吸煙對形成癌症的風險都相同，一般來説，吸煙致癌風險較高。她建議可以選擇瘦肉，如雞肉、魚、豆類和堅果等來補充蛋白質。

2. 紅肉

佛羅里達州傑克遜維爾的家庭醫生Dr. Chris Scuderi表示絕不吃紅肉，因紅肉會增加某些癌症的風險，至今已經12年沒有吃肉。耶魯大學紐黑文健康中心斯米洛癌症醫院Dr.Xavier Llor補充稱，紅肉與癌症和心臟病有關。研究表明，食用紅肉會增加大腸癌風險。根據MD安德森癌症中心的數據，紅肉還會增加罹患前列腺癌和胰臟癌的風險。


3. 燒焦肉類

約翰霍普金斯大學醫學院Dr.Otis Brawley表示，食用燒焦的肉類，不管是紅肉或白肉，都會增加患癌風險，因為食物燒焦部分含有雜環芳香胺和多環芳香烴，兩者都是已知的致癌物質。他建議，為了降低罹患癌症的風險，在燒烤時不應將食物烤至燒焦的程度，並避免使用燒焦的肉類。

4. 白麵包

Dr.Otis Brawley表示，自己平時會盡可能避免食用白麵包，因為白麵包比全麥麵包營養低，無法提供營養益處；而且多吃與糖尿病和肥胖等癌症風險因素有關。


5. 高糖食品

Dr.Xavier Llor表示，雖然糖不會直接影響癌症，但它會增加其他癌症風險因子，如肥胖、二型糖尿病，從而增加患癌風險。根據2018年一項研究，7.8%的癌症是由於體重過重造成的，因此醫生會避免吃高糖食品。


6.含糖飲料

Dr.Xavier Llor補充指，因缺乏營養價值而熱量價值高，所以他也會避免飲用含糖飲料。

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7.過度加工食品

Dr.Xavier Llor表示，過度加工食品會提高患癌風險，因此他會避免食用蛋糕、糕點、早餐穀物等加工食品。

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