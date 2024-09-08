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網購騙案｜黑悟空熱催生假買賣網　警方教路4招提防受騙

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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（防騙專頁「守網者」圖片）

近期一款內地電玩遊戲《黑神話：悟空》成為網絡熱話，隨之帶動不同產業的連鎖反應，例如遊戲場景地成觀光熱點，玩家購買高配以享受遊戲流暢度，警方提醒騙徒可能伺機出動，呼籲市民切勿掉以輕心。

警方於防騙專頁「守網者」上表示，過去四星期，網上購物騙案共有1,012宗。當中以各種門券，例如演唱會門券、主題樂園門券及機票等佔最多，達250宗。網上求職騙案錄得361宗；裸聊騙案錄得239宗；網上遊戲騙案，則有20宗。

專頁又稱曾收到網民查詢，指網絡上很多電玩遊戲買賣網站，買賣遊戲角色和武器等。但假遊戲買賣網站像真度極高，難以分辨。

警方教路4招「真假遊戲網站小貼士」：

一般假網站存活時間不長，可以在網上使用「域名搜尋工具」（Domain tools）以查詢該域名的創造日期，假如域名是短期內創建，便需謹慎考慮其真實及合理性。

「假遊戲網站」常以假冒「真遊戲網站」方式騙取信任，「假遊戲網站」亦會將「真遊戲網站」的圖文一一複製，以假亂真。所以交易前，在網上搜尋是否有同名網站。

大部分受害人在過數後，未能收到商品時，才會發現互聯網上有其他受害人討論相關「假遊戲網站」及網址，建議過數前，在網上嘗試搜尋相關網站及網址的資料及評論。

最後，上「守網者」網站使用「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入網址等，即時評估風險。

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