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直腸癌｜前10億新抱艷星出身患直腸癌四期 擴散至肝臟接受最新治療：我會活很久

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【顧婕/直腸癌/癌症/擴散/便秘/血便/脹氣/肝臟/水泡/症狀/徵狀/前10億新抱/艷星】曾於90年代來港發展的57歲台灣艷星顧婕（原名吳茉凡）顧婕，年初確診患上直腸癌四期，短短半個月間消瘦約4公斤（約8.8磅），更被醫生斷言可能只有5年餘命。她近期發現癌細胞已擴散至肝臟，近日接受最新免疫治療，她積極面對癌魔，稱我會活很久。

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Healthy Life｜有今生冇來世 4期癌友組團去旅行 打破既定印象笑看生死

綜合台媒報道，顧婕曾坦承自己因愛美而多次整容，有「整形皇后」之稱；2012年嫁給身價10億的富商「內衣大王」，然而豪門婚姻僅維持4年就結束，其後開始淡出鏡頭前，並開始在社交平台分享日常生活。她於4月27日曾接受台媒訪問，稱自己之前因長期受便秘困擾，到醫院檢查後發現直腸位置有顆長5厘米的惡性腫瘤，確診患上直腸癌。

她於4月28日開始住院、29日接受多項檢查，證實腫瘤位於直腸與乙狀結腸處，長達5厘米，屬2至3期之間的直腸癌；肝臟內亦出現多達9顆水泡，經過化驗後確定癌細胞已經擴散至肝臟和肺部，並於同月30日接受微創手術切除腫瘤。


住院兩周體重急跌4公斤 決心與癌症對抗到底

完成切除手術後顧婕一直接受抗癌治療，並於5月7日進行最後的肝臟電燒凝血術，住院短短兩個星期體重已急劇下降4公斤（約8.8磅），她坦言自己最初難以承受罹癌消息，初入院時亦怨天尤人，術後她便決心要勇敢抗病，即使之後被醫生斷言也許只剩下5年時間可活，仍在做好最好及最壞打算，顧婕直言，生病也要健康正向，她無法容許自己變胖，變醜，她會把身體養好，

我覺得我會活很久，至少還可以活20年！

她亦提醒大眾要注意身體健康、好好珍惜自己的生命，不要像她這樣輕忽肉體，假如出現便秘、血便，一定要盡快到大醫院進行檢查。

肝臟再生3粒水泡 憂手術傷身欲靠食療抗病

惟日前顧婕接受台媒訪問時透露近況，指被告知肝臟內再度長出2、3粒水泡，原本她打算採取自然療法，但之後轉念決定在9月接受電場治療。

接受免疫治療

顧婕近日在fb更新近況，稱第一次做電場治療，感覺是刺刺麻麻痛痛的。之後她又上傳與醫生合照，稱到醫院看M R I的報告，做電場治療，又稱據說這是現在最先進的免疫療法。

直腸癌4大徵狀

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，一般罹患大腸直腸癌初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、提早篩檢治療：

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直腸癌10大警訊+6大高危群組

根據台灣癌症基金會網站，如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀，建議盡快就醫：

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台灣癌症基金會同時列出直腸癌6大高危群組：

  • 有大腸瘜肉者
  • 大腸癌家族史者
  • 癌症家族史者
  • 慢性腸發炎者
  • 肥胖者
  • 長期攝取高油脂、高熱量飲食者

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