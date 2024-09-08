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猝死危機｜50歲「外賣王」日做18小時突猝死　知情人士：他是家中經濟支柱

健康資訊

發布時間： 2 小時前

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（示意圖，非當事人）

【外賣/外送平台/猝死】內地一名50多歲外賣員近日在街上猝死，當時途人只以為他是睡著，隨後叫不醒他，才揭發他已身亡，醫生判斷他大約是死於猝死。有認識死者的人表示，他是家中經濟支柱，平均每天工作16至18個小時，是附近出名的「單王」。

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Healthy Life｜有今生冇來世 4期癌友組團去旅行 打破既定印象笑看生死

綜合內地媒體報道，浙江杭州餘杭區一名被稱為「單王」（指一日接很多外賣訂單）的50多歲楊姓外賣員，在上周四（9月5日）把電動車停泊在街邊，隨後有人發現他躺在車上一動不動。途人原以為他是休息，直到晚上有人準備叫醒他，才發現不妙並即時報警，最終楊男證實身亡。

有認識楊男的外賣員表示，他是家中經濟支柱，為了家庭每天工作16到18小時，一天能派送近百張訂單，賺取500多元人民幣，工作十分拼搏。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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6大護心建議

大部分猝死個案都與心血管疾病有關，香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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