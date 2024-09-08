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雄風殺手｜芹菜是男士雄風殺手？　李韡玲：血壓偏低體質弱人士慎吃

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發布時間： 1 小時前

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血壓偏低及體質弱人士慎吃芹菜。

【芹菜／雄風／壯陽／不育／生育／男士健康】芹菜有一種獨特的味道，我沒有反感，用來炒肉片、斑塊、墨魚絕對是佳餚，事實上，芹菜清脆爽口，可以熱炒又可涼拌，廣受食家歡迎。

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近日道聽塗說，指出芹菜會抑制性慾，尤其對男士而言，指男士吃芹菜會導致不孕云云，因為芹菜可能抑制睾酮的生成，從而減少精子的產生，最終是精子數量下降，造成男性勃起功能障礙，故說芹菜是男士雄風殺手。據說有外國實驗指出，健康具生育能力的年輕男性，在連續多日吃芹菜後，精子數目明顯減少，甚至達到難以受孕的程度，但在停止食用芹菜多個月後，一切又會回復正常。

不過，也有資料顯示，在古希臘及古羅馬時期，芹菜卻被視為壯陽食品，因為芹菜含有鋅元素，能促進人的性興奮，西方稱之為「夫妻菜」，意即可增進夫妻感情的情趣菜，因此，芹菜曾被古希臘的僧侶列為禁食。

芹菜這東西，到底是抑制性慾或是壯陽呢？各有說法。然而，芹菜確實比較寒涼，坊間不少偏方指其有降血壓作用，故血壓偏低及體質弱的人士，必須慎吃。

全文刊於《經濟日報》，原題為「男士雄風殺手

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撰文 : 李韡玲

不育 健康問題 懷孕 生育 不孕

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