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著數優惠｜滙豐Red卡罕推迎新獎賞　增值PayMe回贈加碼至4%

社會

發布時間： 1 小時前

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滙豐Red信用卡推出迎新獎賞，由即日起至2024年10月31日，經專屬網頁成功申請滙豐Red信用卡，發卡後首60個曆日內憑卡作$8,000港電或以上的合資格簽賬，迎新禮遇最高達$1,000「獎賞錢」。

全新信用卡客戶享$800 「獎賞錢」，成功申請「現金套現」分期計劃再享額外$200「獎賞錢」。

現有信用卡客戶可享$200 「獎賞錢」

另外，滙豐今次亦在增值PayMe有0.4%「獎賞錢」回贈的基礎上再加碼，於新卡獲批核當月後的2個曆月內，增值PayMe享有額外3.6%「獎賞錢」 回贈，總計共4%回贈，按每月滙豐信用卡增值上限為$3,000計算， 即係2個月最多有$240「獎賞錢」回贈。而且用滙豐信用卡增值 PayMe錢包可享免手續費。申請網頁

申請人要留意，必須透過此指定推廣網頁成功申請滙豐Red信用卡，並於填寫網上申請表格時成功勾選「PayMe專屬獎賞」作為迎新禮遇，方可享以上PayMe獨家迎新獎賞。

用滙豐Red信用卡其他著數：

  • 網上購物簽賬4%「獎賞錢」（每月簽賬上限HK$1萬），指定類別簽賬可享1%「獎賞錢」
  • 永久免年費
  • 滙豐Reward+最紅印花卡獎賞：
    • 麥當勞： 享高達$40「獎賞錢」
    • 譚仔雲南米線及譚仔三哥米線： 享高達$35「獎賞錢」

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