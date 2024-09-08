香港小姐2024丨今屆學霸港姐3位擁碩士學位+2位為現為碩士生　謝淑怡美國著名學府獲獎學金碩士畢業

▲ 2024年香港小姐15強佳麗。（陳慧安 攝）

全城矚目選美盛事《2024香港小姐競選》已進入倒數階段，15強佳麗：1號陳紫佟、2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、5號莊曉婷、6號李曼思、7號秦冀雯、8號盧凱怡、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、12號鍾翠詩、13號程姜月、14號楊梓瑤及15號俞可程，並將於9月15日晚八點正假將軍澳電視廣播城舉行決賽。

香港小姐象徵「美貌與智慧」並重，今年15強佳麗中有三位擁有碩士學位，分別是4號謝淑怡（Zoie）、6號李曼思（Adria）、10號吳芷靖（Clary）；還有兩位為現任碩士生，分別是9號陳甜甜（Rose）及11號梁嘉莹（Emily），15強佳麗中佔了三分一為學霸！

▲ 2024年香港小姐15強佳麗年齡、三圍、身高、體重、學歷、職業一覽。

香港小姐2024丨4號謝淑怡高空演奏鋼琴

於早輪面試已被指來頭不少的4號Zoie，於世界排名第28的美國約翰霍普金斯大學主修鋼琴演奏，並獲頒發獎學金畢業。現任職鋼琴家的Zoie，曾多次於國際大賽中獲獎，包括2022年紐約金球古典音樂比賽冠軍、2021年日本伊勢志摩國際鋼琴比賽冠軍、2021年洛杉磯李斯特國際鋼琴比賽第二名，及歌劇改編最佳演奏獎、2019年利馬交響樂團青年藝術家比賽第一名、2018年紐約國際鋼琴比賽取得第二名，更被選為美國國家音樂榮譽協會Pi Kappa Lambda終身會員，表彰其出色的學術工作和傑出音樂家的雙重成就。

今年4月，Zoie獲澳門邀請首次在空中演奏鋼琴，不但才華洋溢，連膽子都比人大！

Zoie於3歲半起還有學跳芭蕾舞，並考獲七級資格，擁有扎穩「舞」功底。從小對主持和演戲感興趣的她，直言參選後加深自己對幕前演出鍾愛的肯定：「我發現自己好鍾意對鏡頭，錄VO時幕後人員問我係咪學過主持或配音，可以一擊即中順利完成錄製。」

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香港小姐2024丨6號李曼思康乃爾大學碩士畢業

6號Adria則剛於美國康乃爾大學完成Regional Planning碩士課程，曾在當地實習做助理城市規劃師約五個月，希望能為社會帶來正面影響。

僅157cm身高、在眾佳麗中身形最嬌小的Adria，受訪時正面地表示不覺得個子矮小是輸蝕，並自認「心臟強大」：「我細粒唔緊要，我有嘅係勇氣同志氣，希望人哋見到，我心臟有幾強大！」

她認為香港小姐與城市規劃一樣，同樣有影響力，希望自己可以成為香港小姐並鼓勵港人：「我想鼓勵香港人可以追尋自己嘅夢想，多啲相信自己。」

Adria透露之前曾被模特兒公司邀請擔任廣告模特兒，因而發掘演藝細胞，其後曾跟甄詠蓓老師上戲劇班，學戲之餘亦嘗試尋找內在的自己。她續指，視同樣港姐出身的殿堂級影后張曼玉為偶像，希望跟她一樣發光發亮。

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香港小姐2024丨9號陳甜甜理大修讀碩士

另外兩位現為碩士生的佳麗則同為大熱，9號Rose現於理工大學修讀工商管理，為兼顧學業與港姐綵排，時間表排得密密麻麻。無論多忙碌，Rose仍會抽時間勤力學習廣東話，除看TVB新聞及綜藝節目《獎門人》系列學習外，並會在網上視像上堂惡補，一有空更會相約老師共進午餐，以聊天方式重點接受培訓。

Rose受訪時指不認為廣東話差是劣勢，並對自己其他方面信心十足；又謂是次參選並不在意名次：「參選讓我提升自信同心態，更加了解自己。雖然我廣東話講得唔好，但好感恩好多人支持我。」

她直言若將來有機會加入TVB，希望能演《愛．回家之開心速遞》裏「曹總」一角的女兒，她笑言：「好多網友話如果我演曹總女兒一定會紅！」Rose坦言對於網民相關留言沒有hard feeling，反而感到高興：「講得唔好係一個事實，網友反而覺得我可以行搞笑路線幾好，讓我放下偶像包袱。」

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香港小姐2024丨11號梁嘉莹港大修市場學碩士

至於11號Emily則於美國紐約帕森斯設計學院畢業後，現再於香港大學修讀市場學碩士。同樣兼顧學業與港姐綵排的她，為善用時間將一周課堂擠於兩天內完成，盡施「時間管理大法」！

於美國攻讀設計的Emily，曾代表學校為《Visiting the Blues, the 2021 Prison Writing Awards Anthology》設計封面勇奪冠軍，並贏得500美元獎金；她亦曾到美國、廣州為品牌作義務設計。

對於36吋下圍被封「籮霸」、「豪華臀」，Emily竟笑言很滿意相關封號，並謂向來對充滿女人味的葫蘆身形感到自信滿滿。而為於決賽當晚展現最佳狀態，Emily近來都吃得清淡健康，且積極做運動，務求線條更完美。

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香港小姐2024丨10號吳芷靖美國普瑞特藝術學院碩士

至於10號Clary則先在爾灣加州大學主修商業經濟學，副修會計及Digital Arts，之後再在美國普瑞特藝術學院主攻藝術文化管理碩士，將之前汲取到的知識融合兼再提升。

Clary現在更自設公司當文化製作人，名副其實學以致用。

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