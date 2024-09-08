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41歲韓國男星李太根打完「新冠疫苗」出事　住院3年不敵病魔遺下太太及孖女

娛樂

發布時間： 3 小時前

最後更新： 37 分鐘前

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李太根與雙胞胎女兒。

韓團「惡童俱樂部」前成員李太根在日前傳出已於9月3日過世，起因是他在3年前接種新冠肺炎疫苗後陷入重症，此後就在醫院接受長期治療，不只掉20公斤，而且蜘蛛網膜下腔還出血（蛛網膜下腔出血），結果不幸離世，終年41歲，，遺下太太及一對雙胞胎女兒。。

南韓選秀始祖偶像

李太根於2001年參加由電視台MBC舉辦的選秀節目《目標星期六》，順利和4位成員組男團「惡童俱樂部」出道，算是韓國的選秀偶像始祖。

「惡童俱樂部」發行第二張專輯後停止相關活動，之後曾以4名成員重組「The Another Dream」再出道，可惜未能取得亮眼成績，李太根最後轉到幕後改當製作人。

「惡童俱樂部」

打疫苗後健康出問題

根據韓媒《newdaily》報導， 李太根的妻子表示，於2021年12月16日丈夫接種新冠疫苗加強針後，僅3小時內就出現頭痛和嘔吐等不良反應，2天後情況沒有好轉，便被送往急診並確診為「蛛網膜下腔出血」；而李太根體重迅速下降，健康情況持續惡化，幾乎只能靠呼吸器維持生命。

李太根事件曝光後，他的親友和同學紛紛發起捐血運動，而李太根的老婆曾以「新冠疫苗接種後出現副作用，丈夫陷入重症」為由向當地疾病管理廳申請損害賠償，卻因無法證明疫苗與「蜘蛛網膜下腔出血」是否有直接關聯，最終未獲得任何賠償。

醫療費用龐大

李太根的太太去年3月曾表示：「老公近3年來一直在院治療，但由於腦損傷嚴重，他無法正常說話、無法行走、無法進行正常的認知。目前的治療費用接近數億韓元，未來的治療費用也將讓整個家庭破產。」

她更指：「由於新冠疫苗的不良反應，無法獲得任何形式的賠償、醫療費用補助，丈夫生死未卜，家人們都非常焦慮、心急如焚。患者本人和我忍受著難以承受的痛苦，因此我們正接受抑鬱症和恐慌症的精神治療，希望大家能夠關注這種嚴重情況，幫助我們治療和生存，這是我們全家最殷切的願望。」

李太根與病魔搏鬥3年最終在9月3日不幸離世，火化後將安葬在忠州市的「禮恩追悼公園」靈骨塔。

李太根

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