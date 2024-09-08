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與周家怡李靖筠落舖被粉絲要求簽「方中SIR」　方中信無奈：好難寫呀！

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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方中信、周家怡及李靖筠突襲concept store。

英皇娛樂期間限定概念店「0 e:ffect Concept Store」自上月中開幕以來，不少旗下藝人都落舖撐場，日前繼阿Sa蔡卓妍、Gin Lee李幸倪、關智斌（Kenny）、伍詠薇、石修、歐陽震華、沈震軒等，前日（9月6日）方中信、周家怡及李靖筠（Gladys）突襲concept store，引來近百人上前簽名及合照，迫爆舖頭。

3人於店內四處遊走，又拍攝四格相、抽扭蛋及閃卡，抽閃卡期間，家怡一擊即中抽到方中信閃卡，興奮得向着方中信大叫：「哎吔！我抽到你呀！我贏咗啦！」又即時向方中信索簽名，十分搞笑。

方中信、周家怡及李靖筠到concept store

方中信親筆簽「SIR」字

此外，他們又自掏腰包買了t-shirt支持公司，大讚t-shirt設計，稱：「件『冤枉tee』同埋件『ABCDEEG』好靚喎，堅係着得出街。」

隨後，3人到「EEG FAM」打卡牆簽名，當方中信簽完名後，家怡靈機一觸，提議方中信在自己的Q版小卡上簽「方中SIR」，更立即上網找「SIR」的「中文寫法」，方中信便望着相片照抄，於打卡牆上的小卡親筆簽了「SIR」字。

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而圍觀fans見到，便一擁而上要求方中信簽「方中SIR」，他亦有求必應，逐一簽名。

事後方中信表示自己都是第一次寫「SIR」的「中文」，又笑說：「好難寫呀，不過見到大家咁開心，徇眾要求，同大家開心吓啦。筆劃有啲多同複雜，簽頭嗰幾個都要望住張相，之後簽熟咗都ok嘅，哈哈。」

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