美麗40路丨劉明軒曾被質疑整容　Vivian歷婚姻失敗：要好似以前咁愛一個人已好難

▲ 劉明軒坦言：「要好似以前咁愛一個人已經好難。」

現年46歲前有線娛樂主播劉明軒（Vivian）已有一段日子沒主持電視節目，直到最近出山，與孫慧雪、黃心美（Scarlett）、和陳俞希（Hailey）主持ViuTV選美真人騷《美麗40路》。

劉明軒不愧曾被封為「有線女神」，樣貌及身材都保養不俗，而且她十分大方，《美麗40路》當中一集要組評判競猜哪幾位參賽者面部有做過微調，劉明軒自稱：「睇呢啲幾拿手，譬如微調過下巴，摸落去會好硬。因為自己畀人摸得多，成日都畀人話你個下巴係咪整過？」更讓其餘3位主持試摸她的下巴。

美麗40路丨參賽者挑戰體能極限只吃雞蛋充饑 孫慧雪被Hailey取笑食香腸雞扒飯

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美麗40路丨被丈夫趕出家門

其實畢業於美國南加州大學財務學系的劉明軒憑標緻樣貌奪不少宅男歡心，最經典是當年任有線娛樂新聞主播訪問富商郭台銘，被男方熱情一摟成名，當時事件引起關注。不過事後Vivian為郭台銘解畫，指未感到對方「 博懵 」 ，表示因現場很多人，對方才搭住其膊頭只是不想她被人撞到而已。

可是，Vivian感情經歷卻波折重重，她在2013年與結婚才1年多、與被稱為「金融才子」的前夫王傲山閃離，事後她自爆原來二人結婚一年，被對方趕出家門三次，還指出嫁1個月後便發現對方變臉，回家後媽媽曾勸「家裡永遠有個位子給妳，不要去外面住啦！」

之後，她指前夫相安無事幾個月，又因為小事被他趕走，「他雙眼通紅指著我，逼我撞牆，沒碰我但是我被嚇得好害怕！」

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美麗40路丨再難愛上別人

Vivian在頭兩次遭趕出門時，父母也感覺到異狀並說：「一個不尊重妳，也不尊重婚姻跟人，要不要繼續下去呢？」加上也無法接受另一半的個人行為，動了離婚念頭但沒有執行。

直到她第三次被趕出門外，有天想回去談清楚，沒想到看到工人搬好幾個紙箱出來，才知道老公要搬家，稱：「他不是要帶我一起搬，當時我們還沒離婚！」最終結束這段婚姻。

也許曾歷婚姻失敗令劉明軒留陰影，在《美麗40路》其中一集，她與同樣曾離婚的黃心美傾心事，坦言：「年紀大咗，經歷多咗，要好似以前咁愛一個人已經好難。」劉明軒還提及現在的擇偶條件指，覺得如果現在遇年過45歲還未結過婚的單身男士，自己未必會選擇，因為猜測對方應是有些問題。