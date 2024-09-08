曾俊華：香港仍是國際金融中心　因至少仍擁有「兩個C」

▲ 曾俊華認為香港仍是國際金融中心。（曾俊華Fb圖片）

過去一段時間，不時有人討論，香港是否成為「金融中心遺址」，前財爺曾俊華今日在社交平台話，不論外界怎麼說，他仍然認為，香港是國際金融中心，「因為我哋至少仍然擁有兩個C，即係Convertibility同Connectivity。」他解釋：

香港仲係實施緊一國兩制，一套有別於我哋社會主義國家嘅資本主義制度，我哋有自己可以自由兌換嘅貨幣，實行普通法，可以同唔少已發展經濟嘅制度接軌，呢個係香港獨一無二嘅地方，我相信中央領導，一定唔會放棄香港呢個獨有嘅優勢嘅。

曾俊華又說，香港是否變成「金融中心遺址」，是需要極度關注的問題，因這來之不易，除了需在各方面作出改善，亦要和香港的貿易夥伴，重新打好關係，「因為喺國際間，仍然未斷言放棄香港呢個市場。」

他又提到，最近有一間國際創科龍頭企業，在香港舉行亞太區分部會議，十多人來自日本、韓國及印度等地方，選擇在香港開會，「我覺得佢哋仍然選擇喺香港開亞太區會議，證明佢哋至少到呢一刻，仲當香港係國際金融中心。」

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