  • 29°C
香港時間：202498日 (日) 17:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

曾俊華：香港仍是國際金融中心　因至少仍擁有「兩個C」

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

曾俊華認為香港仍是國際金融中心。（曾俊華Fb圖片）

過去一段時間，不時有人討論，香港是否成為「金融中心遺址」，前財爺曾俊華今日在社交平台話，不論外界怎麼說，他仍然認為，香港是國際金融中心，「因為我哋至少仍然擁有兩個C，即係Convertibility同Connectivity。」他解釋：

香港仲係實施緊一國兩制，一套有別於我哋社會主義國家嘅資本主義制度，我哋有自己可以自由兌換嘅貨幣，實行普通法，可以同唔少已發展經濟嘅制度接軌，呢個係香港獨一無二嘅地方，我相信中央領導，一定唔會放棄香港呢個獨有嘅優勢嘅。

曾俊華又說，香港是否變成「金融中心遺址」，是需要極度關注的問題，因這來之不易，除了需在各方面作出改善，亦要和香港的貿易夥伴，重新打好關係，「因為喺國際間，仍然未斷言放棄香港呢個市場。」

他又提到，最近有一間國際創科龍頭企業，在香港舉行亞太區分部會議，十多人來自日本、韓國及印度等地方，選擇在香港開會，「我覺得佢哋仍然選擇喺香港開亞太區會議，證明佢哋至少到呢一刻，仲當香港係國際金融中心。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

撰文 : 傅流螢

相關文章

【香港經濟】香港淪「國際金融中心遺址」？　陳茂波籲內地網民多來港玩就知道國際大都會特色和優勢
16:52 2023/12/04
【香港經濟】香港淪「國際金融中心遺址」？　陳茂波籲內地網民多來港玩就知道國際大都會特色和優勢
【全國兩會】丁薛祥主動回應「國際金融中心遺址」論　斥外國想將香港變為內地城市
18:05 2024/03/07
【全國兩會】丁薛祥主動回應「國際金融中心遺址」論　斥外國想將香港變為內地城市
特首答問會｜洪雯批國際金融中心「離地」　李家超︰聚焦本地會失國際性
16:23 2024/06/13
特首答問會｜洪雯批國際金融中心「離地」　李家超︰聚焦本地會失國際性
新質生產力｜陳茂波：會積極用好國際金融中心優勢　強化對新質生產力發展資金支持
15:26 2024/07/26
新質生產力｜陳茂波：會積極用好國際金融中心優勢　強化對新質生產力發展資金支持

你可能感興趣

【香港經濟】香港淪「國際金融中心遺址」？　陳茂波籲內地網民多來港玩就知道國際大都會特色和優勢
16:52 2023/12/04
【香港經濟】香港淪「國際金融中心遺址」？　陳茂波籲內地網民多來港玩就知道國際大都會特色和優勢
【全國兩會】丁薛祥主動回應「國際金融中心遺址」論　斥外國想將香港變為內地城市
18:05 2024/03/07
【全國兩會】丁薛祥主動回應「國際金融中心遺址」論　斥外國想將香港變為內地城市
特首答問會｜洪雯批國際金融中心「離地」　李家超︰聚焦本地會失國際性
16:23 2024/06/13
特首答問會｜洪雯批國際金融中心「離地」　李家超︰聚焦本地會失國際性
國際金融中心 曾俊華 一國兩制 普通法 香港 金融 貿易 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

學好英文｜兒患自閉女兒默書0分考級尾　前名校副校創英文軟件育成子女大學畢業
學好英文｜兒患自閉女兒默書0分考級尾　前名校副校創英文軟件育成子女大學畢業
傳鄭欣宜產子丨指鄭欣宜秘密生B經手人身份曝光　林珊珊回應傳聞
傳鄭欣宜產子丨指鄭欣宜秘密生B經手人身份曝光　林珊珊回應傳聞
打邊爐注意︱打邊爐「2行為」快戒 醫生：易致心臟衰竭死亡率達50% 現3症狀即求醫
打邊爐注意︱打邊爐「2行為」快戒 醫生：易致心臟衰竭死亡率達50% 現3症狀即求醫
星二代丨鍾鎮濤大女三點式派福利健康性感　鍾懿贏在起跑線獲大批猛人力撐入行
星二代丨鍾鎮濤大女三點式派福利健康性感　鍾懿贏在起跑線獲大批猛人力撐入行
急症室最長等候時間（09月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月08日 時間12:05）