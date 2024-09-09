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港區國安法｜美更新對港商務警示　外交部促尊重客觀事實、謹言慎行

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 28 分鐘前

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外交部發言人毛寧。（外交部圖片）

在北京，外交部發言人毛寧表示，美方炮製所謂更新版香港商業警告，無端詆毀香港國安法律，抹黑香港營商環境，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

毛寧引述港府最新報告指，今年上半年新成立的本地公司和在香港註冊的非本地公司數量，均創歷史新高。2024年世界競爭力年報顯示，香港競爭力排名世界第五，去年香港吸納的外來直接投資金額全球第四，香港亦是全球第十大商品貿易經濟體。

毛寧促美方應當尊重客觀事實，尊重中國主權和香港法治，在涉港問題上謹言慎行。

美國政府日前更新對香港的商務警示，警告美國企業在香港營商，可能面臨國安法律的風險。

經貿辦：香港有近1.5萬家外企 創新高

另外，香港駐紐約經貿辦日前在亞特蘭大推廣香港機遇，在於歐美商會代表的午餐會上，經貿辦處長何美智表示，香港目前有近1.5萬家外資企業，創下歷史新高，顯示香港作為國際商業樞紐的重要性依然堅定不移。

她續指，截至2023年，中國內地累積的外商投資中有60%是源於或經由香港促成。這表明香港繼續作為中國內地與世界其他地區之間重要的「超級聯繫人」。

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