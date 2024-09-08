香港小姐2024丨新增「才藝女神大獎」　加強互動網民投票可影響港姐三甲賽果

▲ 《2024香港小姐競選決賽》15強佳麗。

《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日晚在將軍澳電視廣播城舉行，宮方亦在昨日（9月7日）公布15強佳麗（1號陳紫佟Jessie、2號倪樂琳Ellyn、3號王汛文Candice、4號謝淑怡 Zoie、5號莊曉婷Kimmy、6號李曼思 Adria、7號秦冀雯Yvonne、8號盧凱怡Kerry、9號陳甜甜Rose、10號吳芷靖Clary、11號梁嘉莹Emily、12號鍾翠詩Tracy、13號程姜月Dolores、14號楊梓瑤Amina及15號俞可程Kanis）的官方晚裝照片。

大會今年其中一個宗旨是「港姐你有Say」，讓網民及觀眾僅透過參與以下三大步驟，就能有份投選心水佳麗及有機會贏取豐富獎品之餘，更有機會影響當晚決賽進程及賽果，相當刺激。

香港小姐2024丨網民有機會參與港姐答問環節

第一步，由即日開始，全球網民可進入港姐投票頁面投選「我最喜愛佳麗」，每人每次可投選1-3名心水佳麗，而投票截止日期，為決賽當晚的節目時段！之後即緊接進行終極階段投票，全球網民可參與決定今屆港姐冠軍！

第二步，由即日起，全球網民可於TVB各大官方平台，包括無綫官方FB專頁、香港小姐官方FB專頁、及香港小姐官方IG留言，向15位佳麗提出各樣刁鑽提問或意見，當中別具創意、有趣或有意義的問題，將有機會被選用於決賽當晚由相關佳麗直接回應。

第三步，於決賽當晚，除各大TVB網絡平台，myTV SUPER更會於節目直播期間開放Chatroom，讓觀眾即時留言互動，討論賽事，同時，於當晚佳麗才藝表演環節，更可於myTV SUPER直播Chatroom進行投票，參與今屆新增全由觀眾話事的「才藝女神大獎」投票。

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