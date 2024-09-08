香港運動員｜何詩蓓：今年會參與世界盃及世錦賽　明年或之後去向需時與教練討論

▲ 香港女飛魚何詩蓓今（8日）在商場與一眾粉絲見面。（朱永倫攝）

香港女飛魚何詩蓓今（8日）在商場舉行見面會，她指休息約1個月後，現已重新開始訓練，10月將參加游泳世界盃，12月也會參加短池游泳世錦賽，會先專注今年的比賽，明年或之後的去向，需時與教練討論再決定，不能100%承諾將參與下屆奧運。

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在兩屆奧運共奪4面獎牌的何詩蓓指，每一塊獎牌均很有意義亦很不同，但自己更喜歡本屆獎牌的設計，因看上去很像太陽，且中間的部分「係巴黎鐵塔其中一忽，好似將巴黎帶左返屋企，我覺得好有意思」。

她續指，今屆奧運因有很多觀眾，氣氛也很不同，尤其自己的家人及朋友均有到場，像是一同慶祝過去3年的努力般，另出場時看到很多香港區旗及很多香港人為自己打氣，形容很特別。

至於如何調節壓力及心態，她提到，上屆奧運「大家唔係好識得我」，今屆賽前便知道外界對自己多了很多期望，故亦一直與教練等找方法處理心理上的情況，因心理上的控制非常重要，要有放鬆的心態才會有好表現，且自己非常相信教練以及過去3年的努力，而出場時看到很多香港旗，「大家都俾緊energy我，所以反而令到我無咁緊張，以為自己喺屋企比緊賽咁樣。」她並感激團隊在背後的支持。

她亦分享奧運其中一個最大的挑戰，是頭幾天由奧運村去泳池的交通「唔係好暢順」，原本約40分鐘的車程，因司機「蕩失路」而變成要1至2小時，天氣很熱在巴士很辛苦，之後上車也會確保有人向司機提供GPS。

對於有志成為運動員的小朋友，她寄語不論從事什麼行業均要很專注及自律才能做到最好，而最重要的是熱情，只有熱情才能讓人不論多辛苦及艱難均堅持下去。她並希望家長支持小朋友「只要有你嘅支持，對於佢地黎講係一個好大嘅鼓勵，因為佢哋明白到無論失敗或成功與否，你都會一直支持佢哋，一路愛佢哋，我覺得呢個好重要」。

巴黎殘奧今日閉幕，港隊共得8面獎牌，何詩蓓指對游泳運動員吳卓恩特別印象深刻，指二人有時會在體院訓練時遇見，對方也曾問她在奧運村有什麼好做及好玩，看到她14歲便能在最大的國際舞台取得好成績，很替她高興。

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