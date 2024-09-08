巴黎殘奧｜港隊今屆共得3金4銀1銅 陳睿琳及陳浩源任閉幕禮持旗手
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發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
巴黎2024殘奧會今日（8日）閉幕，港隊今屆合共取得3金4銀1銅。游泳運動員陳睿琳及輪椅羽毛球運動員陳浩源，將擔任中國香港代表團閉幕禮持旗手。
昨日（7日）是港隊最後一個比賽日，輪椅劍擊女子重劍隊在團體賽八強止步，「六朝元老」余翠怡率領范珮珊、湯雅婷及鍾婉萍出戰，首圈45：36勝美國隊後，8強遇上有主場之利的世界排名第三的法國隊，中國香港代表隊力戰下以41：45惜敗，無緣晉級，亦完成所有劍擊賽事。
另外，14歲的女泳手吳卓恩出戰其今屆殘奧最後一項目賽事女子S6級100米背泳。她游出1分39秒40，總排名第11名完成，無緣晉級。
巴黎殘奧中國香港代表隊成績：
- 龍子健 硬地滾球 男子BC1級個人賽 金牌
- 何宛淇 硬地滾球 女子BC3級個人賽 金牌
- 謝德樺/何宛淇 硬地滾球 混合BC3級雙人賽 金牌
- 張沅 硬地滾球 女子BC4級個人賽 銀牌
- 梁育榮/張沅 硬地滾球 混合BC4級雙人賽 銀牌
- 陳浩源 羽毛球 男子單打WH2級 銀牌
- 陳睿琳 游泳 女子S14級100米蝶泳 銀牌
- 吳卓恩 游泳 女子SB6級100米蛙泳 銅牌
至於國家隊在多個項目收穫金牌，以94面金牌繼續排在獎牌榜首位，取得金牌和獎牌雙第一的佳績，其中在今屆賽事獲得最多金牌的女子游泳運動員蔣裕燕，將會與在跳遠賽事創世界紀錄、勇奪冠軍的男子田徑運動員邸東東，在閉幕禮擔任國家隊代表團持旗手。
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